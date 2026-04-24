Avellino-Bari 2-0: tabellino e voti dei lupi Besaggio al 67', Palumbo al 79': prova di squadra e zona playoff per i lupi

I gol di Besaggio al 67' e di Palumbo al 79' per il 2-0 sul Bari e per l'ingresso in zona playoff: l'Avellino vince e convince al "Partenio-Lombardi" in attesa degli altri risultati della terzultima giornata. I lupi centrano continuità con un nuovo clean sheet dopo Mantova. Prova di squadra e individualità che spiccano all'interno di un gruppo che cresce e che ora metterà nel mirino la trasferta di Empoli.

Il tabellino

Serie B

Trentaseiesima Giornata

Avellino-Bari 2-0

Marcatori: 22' st Besaggio, 34' st Palumbo

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6,5, Enrici 7, Izzo 7, Fontanarosa 7; Besaggio 8 (41' st Missori sv), Palmiero 7, Sounas 7 (49' st Le Borgne sv); Palumbo 8; Patierno 5,5 (26' st Favilli 6,5), Russo 6,5 (41' st Tutino sv). All. Ballardini 7. A disp. Daffara, Sala, Pandolfi, D'Andrea, Biasci, Kumi, Armellino, Insigne

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou (36' st Bellomo); Mane (1' st De Pieri), Braunoder, Maggiore (36' st Artioli), Piscopo; Dorval, Rao (21' st Gytkajer); Moncini (21' st Cuni). All. Longo. A disp. Pissardo, Pagano, Cavuoti, Dickmann, Pucino, Stabile, Traore

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Patierno (A), Mane (B), Palmiero (A), Artioli (B)

Assistenti: Ricci ed Emmanuele

Quarto ufficiale: Collu

VAR e AVAR: Fourneau e Rutella

Recupero: 1' pt, 4' st