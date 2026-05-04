Casalbore: inaugurato il nuovo campo di padel La struttura sorge nell'area dell’ex campo polifunzionale di Viale della rimembranza

Alla presenza di numerosi cittadini, inaugurato a Casalbore, il nuovo campo di padel. La struttura sorge nell’area dell’ex campo polifunzionale di Viale della Rimembranza.

"Un momento importante per la nostra comunità - afferma il sindaco Emilio Salvatore - che arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva del paese.

Nel mio intervento ho sottolineato come questa nuova struttura si aggiunga alle altre già riqualificate in quasi tre anni di amministrazione, il campo da tennis e calcetto e a quelle ultimate, come la palestra comunale, o ancora in fase di ristrutturazione, come il campo da calcio a 11. Un impegno concreto per offrire spazi sempre più adeguati e accessibili a giovani e meno giovani.

Un grazie di cuore al responsabile dell'ufficio tecnico, nonché vicesindaco, per la professionalità e l’impegno nella progettazione e nella direzione dei lavori, all’impresa esecutrice, ai dipendenti dell’ufficio tecnico e a tutta l’amministrazione comunale che, con dedizione e spirito di collaborazione, continua a supportarmi e a darmi la determinazione per trasformare idee in realtà.

A conclusione della cerimonia, insieme al consigliere delegato allo sport, Fabio Perrella, abbiamo proceduto al simbolico taglio del nastro tricolore.Continuiamo insieme, con entusiasmo e tenacia, a costruire il futuro della nostra Casalbore".