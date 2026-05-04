Voto, pubblicate le liste e assegnate le posizioni: 1 Festa, 2 Nargi, 3 Pizza Amministrative Avellino, pubblicate liste ufficiali dei candidati e le posizioni per ogni coalizione

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Avellino le liste elettorali con tutti i nomi dei candidati ammessi alla partecipazione per le comunali del prossimo 24-25 maggio 2026 ad Avellino. Alla coalizione che candida a sindaco Gianluca Festa è stata assegnata ( assegnazione assegnata tramite sorteggio) la prima posizione, alla coalizione di Laura Nargi è stata ssegnata la posizione numero 2 e alla coalizione di Nello Pizza la numero 3.

L'elenco dei consiglieri ammessi al voto, il voto disgiunto

In base a questo elenco ufficiale, ora pubblicato all’albo pretorio del Comune di Avellino, si possono leggere i nomi dei candidati a sindaco che è possibile votare e quelli dei candidati consiglieri, da poter votare anche in maniera disgiunta dal candidato sindaco scelto.

Il voto disgiunto

Il voto disgiunto è un sistema elettorale che permette all’elettoredi votare nella stessa scheda per un candidato sindaco di uno schieramento e dare un voto di lista a un altro schieramento che non sostiene quel candidato sindaco. Per quanto riguarda i candidati consiglieri è possibile esprimere due preferenze, una per genere: una per un candidato consigliere maschio e una per una candidata consigliera donna.

L’elenco e la numerazione delle singole liste

Coalizione 1, candidato a sindaco Gianluca Festa:

1. W LA LIBERTA’

2. LIBERI E FORTI

3. ENJOY AVELLINO

4. DAVVERO

Coalizione 2, candidata a sindaco Laura Nargi:

5. FRATELLI DI AVELLINO

6. FORZA AVELLINO NARGI SINDACO

7. SCEGLIE AVELLINO

8. ORA AVELLINO

9. SIAMO AVELLINO

Coalizione 3, candidato a sindaco Nello Pizza:

10. MOVIMENTO 5 STELLE

11. MASTELLA NOI DI CENTRO

12. STIAMO CON NELLO PIZZA

13. AVELLINO CITTA’ PUBBLICA

14. CASA RIFORMISTA PER AVELLINO

15. PARTITO DEMOCRATICO