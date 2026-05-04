Voto, pubblicate le liste e assegnate le posizioni: 1 Festa, 2 Nargi, 3 Pizza

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Avellino le liste elettorali con tutti i nomi dei candidati ammessi alla partecipazione per le comunali del prossimo 24-25 maggio 2026 ad Avellino. Alla coalizione che candida a sindaco Gianluca Festa è stata assegnata ( assegnazione assegnata tramite sorteggio) la prima posizione, alla coalizione di Laura Nargi è stata ssegnata la posizione numero 2 e alla coalizione di Nello Pizza la numero 3.
L'elenco dei consiglieri ammessi al voto, il voto disgiunto
In base a questo elenco ufficiale, ora pubblicato all’albo pretorio del Comune di Avellino, si possono leggere i nomi dei candidati a sindaco che è possibile votare e quelli dei candidati consiglieri, da poter votare anche in maniera disgiunta dal candidato sindaco scelto.
Il voto disgiunto
Il voto disgiunto è un sistema elettorale che permette all’elettoredi votare nella stessa scheda per un candidato sindaco di uno schieramento e dare un voto di lista a un altro schieramento che non sostiene quel candidato sindaco. Per quanto riguarda i candidati consiglieri è possibile esprimere due preferenze, una per genere: una per un candidato consigliere maschio e una per una candidata consigliera donna.
L’elenco e la numerazione delle singole liste
Coalizione 1, candidato a sindaco Gianluca Festa:
1. W LA LIBERTA’
2. LIBERI E FORTI
3. ENJOY AVELLINO
4. DAVVERO
Coalizione 2, candidata a sindaco Laura Nargi:
5. FRATELLI DI AVELLINO
6. FORZA AVELLINO NARGI SINDACO
7. SCEGLIE AVELLINO
8. ORA AVELLINO
9. SIAMO AVELLINO
Coalizione 3, candidato a sindaco Nello Pizza:
10. MOVIMENTO 5 STELLE
11. MASTELLA NOI DI CENTRO
12. STIAMO CON NELLO PIZZA
13. AVELLINO CITTA’ PUBBLICA
14. CASA RIFORMISTA PER AVELLINO
15. PARTITO DEMOCRATICO