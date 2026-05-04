Operaia Irpiniambiente travolta durante la raccolta rifiuti, è grave al Moscati La 56enne di Avellino è arrivata in codice rosso al Moscati. L'incidente è avvenuto a Grottolella

Infortunio sul lavoro nella tarda mattina di oggi a Grottolella in provincia di Avellino, Una operaia di 56 anni di Avellino, alle dipendenze di Irpiniambiente, è rimasta ferita mentre era impegnata, con il mezzo aziendale, nelle operazioni di raccolta dei rifiuti.

I soccorsi

La donna è stata soccorsa sul posto e trasportata in codice rosso, al presidio ospedaliero Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono gravi ed è stata sottoposta a tutta una serie di accertameti. Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.

La donna è grave

Le condizioni della donna, una 56enne, sono tenute sotto strettissima osservazione dai sanitari del pronto soccorso del polo ospedaliero di Contrada Amoretta ad Avellino. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe riportato ferite gravi.

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