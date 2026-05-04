Ariano: subito i dissuasori automatici ingresso villa contro i danneggiamenti L'appello di un commerciante

Tracce di grosse ruote, forse un fuoristrada sulla nuova pavimentazione bianca, realizzata in piazza Lusi ad Ariano Irpino.

La segnalazione ci arriva da un commerciante. "E' stato eseguito un ottimo lavoro da parte del comune, ma ora insieme dobbiamo difendere e proteggere questo luogo.

Dal pratone che finalmente non presenta più buche profonde dopo la cattura e abbattimento dei cinghiali alla pavimentazione in pietra bianca. Notiamo spesso persone anche adulte in bicicletta o addirittura in moto. Occorre vigilare di più sotto questo aspetto, per evitare che quanto di buono realizzato possa essere subire danni. La villa è un patrimonio di tutti noi e dobbiamo assolutamente proteggerla".

Da elogiare in questi giorni l'ottimo lavoro che stanno svolgendo gli operai idraulico forestali della comunità montana ufita, in sinergia con il comune.