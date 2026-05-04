Emergenza Intraospedaliera: l'Asl punta alla standardizzazione delle procedure Due giornate dedicate alla prevenzione dell’arresto cardiaco ad Ariano Irpino

Il 6 e 7 maggio, presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, via alla due giorni dedicata all’emergenza intraospedaliera e alla prevenzione dell’arresto cardiaco

La rapidità d’intervento e la sinergia del team sono gli elementi che fanno la differenza soprattutto nell’emergenza clinica. E alla gestione del soccorso all’interno dell’ospedale è dedicato il corso integrato dell’Asl Avellino sulla "Emergenza Intraospedaliera", in programma il 6 e 7 maggio presso l’Aula multimediale del “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino. Un importante percorso di formazione promosso dall’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, volto a potenziare la sicurezza dei pazienti e l'efficacia degli interventi critici.

L'iniziativa nasce dalla necessità di uniformare le procedure di soccorso e migliorare la capacità di risposta dei team sanitari di fronte al rischio di arresto cardiaco. Il progetto punta a consolidare un modello operativo condiviso per l'intero presidio ospedaliero di Ariano Irpino e per l'Asl di Avellino, mettendo al centro non solo le abilità tecniche dei singoli professionisti, chiamati ad operare in situazioni di criticità, ma anche la capacità di coordinamento e la comunicazione interprofessionale.

Il programma formativo è strutturato per offrire una visione completa dell'approccio preventivo e proattivo verso il paziente critico. Durante le sessioni mattutine verranno approfonditi i protocolli internazionali, gli algoritmi di intervento e l'analisi dei fattori umani che influenzano le dinamiche di emergenza. Particolare attenzione sarà rivolta ai sistemi di risposta rapida e alle manovre di supporto vitale avanzato.

La fase pomeridiana dell'evento sarà dedicata interamente all'attività pratica e all'addestramento su scenari clinici. Attraverso l'utilizzo di manichini e sistemi di monitoraggio evoluto in tempo reale, i partecipanti saranno impegnati in simulazioni avanzate e skill training per la gestione delle vie aeree e il trattamento del deterioramento delle funzioni vitali.

L’evento, accreditato dal Provider Asl Avellino per 9,2 crediti formativi ECM, è rivolto a medici di tutte le discipline, infermieri e infermieri pediatrici, confermando l'impegno dell'azienda sanitaria nell'aggiornamento costante del proprio personale per garantire standard di cura sempre più elevati.