Ariano: Roberto Cardinale apre ufficialmente la campagna elettorale Un progetto politico che ha mostrato forza, coesione e una chiara visione per il futuro della città

Un grande successo di pubblico ha accolto il candidato sindaco Roberto Cardinale in occasione dell’apertura ufficiale della campagna elettorale.

L’auditorium “Lina Wertmüller” è diventato il cuore pulsante di un progetto politico che ha mostrato forza, coesione e una chiara visione per il futuro della città, confermando il grande entusiasmo che si era già manifestato durante l’inaugurazione del comitato elettorale lo scorso 26 aprile.

La serata è stata un mosaico di voci, un racconto corale che ha unito l’esperienza amministrativa

alla nuova energia dei tanti giovani candidati.

Sul palco si sono alternate le testimonianze delle liste Hirpinia Democratica, Ariano Sa Fare e Futura.

Per Hirpinia Democratica sono intervenuti Debora Bongo, una giovane candidata che ha scelto di mettersi in gioco sentendo forte il senso di responsabilità nei riguardi della sua terra.

Gaetano Bevere, il quale ha illustrato la visione futura della Città legata alle infrastrutture strategiche come la stazione Hirpinia, l’assessore uscente alle politiche sociali Pasqualino Molinario e la Vicesindaca in carica Grazia Vallone, i quali, con grande entusiasmo, hanno ribadito la necessità di continuare il percorso intrapreso con l’amministrazione Franza fatta di risultati tangibili e di una programmazione futura già avviata e Giovanni La Vita che, con un intervento incisivo, non ha risparmiato agli avversari controbattute a carattere squisitamente politico.

Sulla medesima linea anche l’intervento di Mario Iuorio, in rappresentanza della lista Ariano Sa Fare, il quale ha colto, inoltre, l’occasione per delineare la necessità di affidare, in vista delle sfide future, la Città di Ariano ad una coalizione forte e coesa come quella a sostegno di Roberto Cardinale.

Sempre per la lista Ariano Sa Fare ha preso la parola la giovanissima candidata Giovanna Grasso, che ha sottolineato con passione il tema dei giovani che scelgono di restare e che dimostrano di essere protagonisti della scena politica, perché capaci di determinarne azioni decisive.

Per la lista Futura hanno portato il loro contributo Roberto Albanese, il quale, ha affidato ai presenti una riflessione sull’Ariano che era, l’Ariano che è, l’Ariano che sarà, toccando temi delicati e sentiti, a cui si è aggiunto un significativo intervento del consigliere uscente con delega al commercio Andrea Melito che ha posto l’accento sui tanti obiettivi prefissati e raggiunti, sulla condizione amministrativa ereditata e su quella che, risanata, l’attuale amministrazione consegna alla Città.

Particolarmente atteso dal pubblico l’intervento del capolista di Futura, il sindaco uscente Enrico Franza.

Quest’ultimo, accolto con applausi e grande entusiasmo dai presenti in sala, oltre a rivendicare con orgoglio i risultati della sua amministrazione, dai numerosi finanziamenti intercettati alle importanti

opere pubbliche, ha colto l’occasione per rispondere punto per punto alle dichiarazioni degli avversari, sottolineando la netta differenza di visione presente e futura che esiste tra l’amministrazione uscente in linea con il progetto del candidato sindaco Roberto Cardinale e la compagine di centrodestra.

Un’ondata di energia ha attraversato la sala con gli interventi dei numerosi giovani candidati, impreziositi dalle performance artistiche di una grintosa Francesca Lo Conte e Mario Della Bella, entrambi candidati.

Un segnale forte di come la cultura e la valorizzazione dei talenti saranno centrali nella futura amministrazione Cardinale.

L’intervento più atteso, quello del candidato sindaco Roberto Cardinale, ha delineato con chiarezza una visione pragmatica e ambiziosa.

Cardinale ha toccato i punti strategici che intende sviluppare, ponendo un forte accento sulla valorizzazione dei giovani, sull’istruzione e sulla cultura come motori di crescita. Da professionista del settore, ha poi sottolineato come il concetto di impresa rappresenterà uno dei punti nevralgici della sua azione amministrativa.

L’evento di ieri sera non è stato solo un’apertura di campagna elettorale, ma la dimostrazione concreta di un movimento forte, competente e pronto ad amministrare Ariano Irpino con una visione chiara e lungimirante.

Cardinale ha concluso con un appello alla concretezza, alla scelta dell’impegno quotidiano al fianco di una squadra che unisce solide competenze e nuove energie.