Pietradefusi: cerimonia di inaugurazione murale della legalità Attesa per l'arrivo del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara

Cerimonia di inaugurazione murale della legalità ed intitolazione a Piersanti Mattarella del plesso scolastico di Dentecane-Pietradefusi alla presenza del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Giovedì 7 maggio sarà una data importante per l'istituto comprensivo di Pietradefusi e per il suo polo scolastico che comprende lo storico liceo classico e delle ccienze umane. Alle ore 12.30, presso lo stesso istituto comprensivo di Dentecane-Pietradefusi farà tappa il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

A darne notizia è il sindaco Gaetano Musto. All'evento parteciperà Giampiero Zinzi, membro della commissione antimafia della camera dei deputati, il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, il direttore dell’ufficio scolastico provinciale Fiorella Pagliuca, molti sindaci, le forze dell’ordine e naturalmente le istituzioni scolastiche locali.

L’evento avrà luogo nel cuore della cultura del nostro comune, bene primario e da preservare con attenzione e rispetto nel nome delle generazioni future.

"La presenza così forte del Governo e dello Stato è un significativo segno di condivisione dei valori della cultura e della legalità ed un’occasione di vicinanza alle istituzioni comunali che rappresentiamo".