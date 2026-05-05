Tre atleti, tre ori: l’IC Guarini trionfa ai giochi della gioventù regionali La delegazione irpina ha ottenuto un risultato straordinario. Ecco i protagonisti

Successo pieno per l’Istituto Comprensivo Guarini di Mirabella Eclano alla fase regionale dei Giochi della Gioventù, disputata il 5 maggio ad Agropoli. La delegazione irpina ha ottenuto un risultato straordinario: tre atleti in gara e tre medaglie d’oro.

A brillare negli 80 metri piani è stato Luciano Grieco, autore di una prestazione di grande spessore tecnico e velocità, che gli è valsa il gradino più alto del podio.

Prestazioni convincenti anche per Tesla Venuti, nel salto in lungo femminile, e Prisco Feola, nel salto in lungo maschile, entrambi protagonisti di prove solide ed efficaci, concluse con la conquista dell’oro.

Un risultato che premia il lavoro svolto dalla scuola e conferma il valore del gruppo sportivo dell’istituto. Tutti gli atleti hanno affrontato la competizione con determinazione e spirito sportivo, contribuendo a un bilancio finale di assoluto rilievo.

Grazie ai risultati ottenuti, i giovani atleti voleranno a Roma per la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, dove rappresenteranno l’istituto e il territorio.

Da segnalare, inoltre, l’assenza di altri studenti, possibili candidati alla fase nazionale, che non hanno potuto prendere parte alla competizione perché impegnati in un viaggio di istruzione.

Determinante il contributo dei docenti Tronca Liliana e Lardieri Luciano, il cui impegno e la cui dedizione hanno accompagnato gli studenti in questo percorso di crescita sportiva e personale.

La dirigente scolastica Ullucci Maria esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e di crescita per gli studenti.