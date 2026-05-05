Carmine Grasso a Punto di vista: "La mia proposta per il traffico a Cardito" Vigili urbani in strada e diversificazione orari degli uffici

Il tema delle infrastrutture con l'attenzione rivolta alla nascente stazione Hirpinia e alla necessità ora più che mai urgente di un casello autostradale lungo la Manna-Tre Torri, l'emergenza idrica, l'annosa questione del traffico di Cardito che penalizza non poco il commercio arianese, viabilità assai precaria nelle periferie e zone rurali, trascurate rispetto al centro.

Sono solo alcune delle tematiche affrontate dal candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso nel corso della trasmissione punto di vista condotta dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo. Clicca qui per vederla integralmente.

Su un argomento in particolare, quello relativo al traffico e viabilità che interessa maggiormente più di ogni altra cosa la gente, Grasso ha affermato:

"Ormai le nostre strade sono intransitabili, è sotto gli occhi di tutti. Le lamentele che arrivano dalle 96 contrade sono tantissime. Sul traffico in particolare bisogna agire ormai. La mia proposta? Vigili in strada lungo la statale 90 delle puglie a Cardito e diversificazione degli orari per i vari uffici. Non possiamo più stare a guardare. Soluzioni a breve, medio e lungo termine vanno messe in atto".