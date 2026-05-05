Solofra, giro di usura gestito dal Nuovo Clan Partenio: al via il processo Per gli altri 14 imputati bisognerà attendere che venga fissata la data per gli abbreviati

di Paola Iandolo

Maxi giro di usura nei confronti di due imprenditori di Solofra: stamane si è aperto il processo per uno dei quindici imputati. Dopo la richiesta di giudizio immediato quattordici imputati hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Solo Thomas Siano difeso dall’avvocato Raffaele Tecce ha chiesto di essere giudicato con il rito ordinario e stamane ha preso il via il processo davanti al tribunale di Salerno. Il processo dopo aver affrontato alcune delle questioni preliminari è stato rinviato al 19 giugno, quando verrà dato l'incarico al perito trascrittore per le intercettazioni. Per gli altri quindici - raggiunti dall'ordinanza di misura cautelare in carcere formata dal gip del tribunale di Salerno, Annamaria Ferraiolo per associazione a delinquere finalizzata all'usura ed estorsione - bisognerà attendere una nuova data davanti al gup del tribunale di Salerno.

Le accuse

I quindici sono accusati di aver imposto ai due imprenditori di Solofra, tassi usurai. I due, in difficoltà economica, sono stati costretti a non versare più il debito rimanente alle persone di Castellammare di Stabia. Con la minaccia esplicita di essere legati al clan camorristico nuovamente operativo in Irpinia e subito riorganizzatosi dopo il colpo inferto con l’operazione del 2019, hanno costretto le due vittime a versare i soldi al sodalizio criminale irpino, fino a quando non hanno presentato le denunce e la Dda di Salerno ha chiesto e ottenuto le misure.

Gli incontri per imporre i pagamenti

L’incontro per imporre il pagamento di 60mila da corrispondere in rate mensili di 2mila euro, è avvenuto nell’ottobre 2024 in un bar della frazione di Caliano a Montoro. Ad attenderli c’è Diego Bocciero - difeso dall'avvocato Raffaele Bizzarro - considerato un esponente del sodalizio criminale irpino, tutt'ora irreperibile.Gli imprenditori dall’ ottobre 2024 iniziano a versare la somma pattuita all’addetto alla riscossione delle rate imposte fino ad agosto 2025 dal Nuovo Clan Partenio. Gli incontri vengono ricordati tramite messaggio whatsapp: "si devono mandare i soldi agli amici di Avellino" e ancora "si devono mandare i 2mila ai ragazzi di Avellino".