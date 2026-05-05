Masterplan della Valle Ufita: prosegue il percorso partecipativo sul territorio Un articolato calendario di incontri tematici diffusi sta coinvolgendo diversi centri

Prosegue il percorso di partecipazione territoriale per la definizione del Programma Integrato di Valorizzazione Territoriale (PIV) – Masterplan della Valle Ufita, promosso dalla Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania, in collaborazione con il sistema universitario regionale.

Un articolato calendario di incontri tematici diffusi sta coinvolgendo diversi centri della Valle Ufita, attivando momenti di confronto operativo su ambiti strategici quali agricoltura, formazione, produzioni, welfare, energia, mobilità e governance.

L’iniziativa rappresenta un passaggio centrale per accompagnare le trasformazioni in atto nell’area, anche in relazione alla realizzazione della stazione “Hirpinia” dell'Alta Velocità/Alta Capacità e al previsto sviluppo dell’hub logistico, infrastrutture destinate a ridefinire il ruolo della Valle Ufita nei sistemi territoriali regionali e nazionali.

Gli incontri sono concepiti come spazi di ascolto e co-progettazione, finalizzati a far emergere criticità, risorse e traiettorie di sviluppo.

La partecipazione attiva del territorio costituisce un elemento essenziale per la definizione di una visione condivisa, contribuendo ad orientare le scelte e le azioni del Masterplan, da qui l'invito del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, in qualità di responsabile del Coordinamento Tecnico del Masterplan Valle Ufita, a sindaci, operatori economici, associazioni e cittadini, a non mancare ai lavori e quindi a non far mancare il proprio contributo di idee e di fattiva collaborazione.

Le varie tappe

6 maggio produzioni Frigento sala consiliare 16.30

13 maggio Welfare Gesualdo, sala consiliare palazzo Pisapia 9.30

13 maggio Energia Sturno auditorium comunale 16.30

14 maggio Mobilità Carife museo archeologico 9.30

14 maggio Governance Ariano Irpino museo della ceramica 16.30