Quindici, esclusione della lista di Rubinaccio: ricorso inammissibile A Quindici resta in corso solo due candidati sindaci: Scibelli e Siniscalchi

di Paola Iandolo

Esclusione della lista di Eduardo Rubinaccio: l’appello proposto è stato dichiarato inammissibile dai giudici del Consiglio di Stato. La sentenza impugnata del Tar di Salerno è stata confermata anche dai giudici di secondo grado. E' definitivo dunque il verdetto sulle comunali di Quindici, dove restano in campo solo la lista “Avanti Tutta” guidata da Carmine Scibelli e la lista “Rinascimento Quindicese” guidata da Alessandro Siniscalchi. L’impugnazione davanti ai giudici del Consiglio di Stato era stato presentato contro il Ministero dell’Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Avellino e contro Alessandro Siniscalchi, candidato alla guida di “Rinascimento Quindicese”, rappresentato dagli avvocati Domenico e Gabriele Vitale.

I motivi del ricorso al Consiglio di Stato

L’ex sindaco Eduardo Rubinaccio - tramite il suo legale - aveva deciso di impugnare anche davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar di Salerno che aveva confermato l'esclusione della sua lista alle prossime amministrative. Il nuovo ricorso era stato firmato dall’avvocato Alfonso Capotorto contro la delibera - della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro - di ricusazione della lista, in ragione della incandidabilità dell’ex sindaco Rubinaccio ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. La ricusazione si fondava sulla declaratoria di incandidabilità di Rubinaccio pronunciata con sentenza del Tribunale di Avellino dell’8 luglio 2024, confermata con decreto della Corte di Appello di Napoli del 26 novembre 2024 (non impugnato e passato in giudicato), “in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del Consiglio comunale di Quindici del 27 aprile 2024”.