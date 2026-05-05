Tragedia nei campi: muore 34enne di Montemarano: la tragedia di Assuntino Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte si è spento il 34enne che era rimasto ferito nei campi

Non ce l’ha fatta Assuntino, il 34enne originario di Montemarano, rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto nei campi lo scorso mercoledì. Il cuore grande di Assuntino Caruccio si è fermato nelle scorse ore, nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

La notizia in paese

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, l'intera comunità si stringe intorno ai familiari.

L'incidente agricolo

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando in un terreno agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto incastrato con le gambe nella motozappa che stava utilizzando. L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarlo dal macchinario, permettendo poi ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Avellino, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La veglia

Nei giorni scorsi, la comunità si era stretta attorno al giovane organizzando anche una veglia di preghiera presso la chiesa dell’Immacolata, promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta.La notizia del decesso ha travolto ogni famiglia a Montemarano. Il sindaco Beniamino Palmieri dice addolorato: "siamo distrutti, Chiediamo silenzio e preghiere per il nostro Assuntino".