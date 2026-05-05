Teora: cerimonia commemorativa per il carabiniere Giuseppe Migliore 80° anniversario del suo gesto eroico

Questa mattina in Irpinia a Teora, si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo del carabiniere Giuseppe Migliore, in occasione dell’80° anniversario del suo gesto eroico.

All’evento hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, Angelo Zito, il sindaco Pasquale Chirico, nonché altre autorità civili, militari e religiose. Presenti, inoltre, la sorella del militare, Maria Migliore, e Francesco Donatiello, una delle persone salvate grazie al suo intervento.

Il militare dell’Arma, durante la seconda guerra mondiale, sacrificò la propria vita per proteggere tre ragazzi da un residuato bellico, dando prova di straordinario coraggio e senso del dovere.

Nel corso della cerimonia è stato rinnovato il ricordo del sacrificio del carabiniere Migliore, esempio di abnegazione e dedizione al servizio della collettività, valori fondanti dell’Arma dei carabinieri.