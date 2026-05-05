Muore a 34 anni, commozione sui social per Assuntino: siamo distrutti

"A nome mio personale e dell’intera comunità di Cassano Irpino, esprimo profondo dolore e sincera vicinanza alla comunità di Montemarano per la tragica scomparsa di Assuntino. Dinanzi a una simile tragedia, ogni parola appare insufficiente." Così Salvatore Vecchia sindaco di Cassano Irpino.
Il cordoglio
"Giungano i sensi di una affettuosa vicinanza alla famiglia e, attraverso il Sindaco, a tutta la comunità montemaranese, unita oggi da un dolore che tocca profondamente anche la nostra comunità. L’affetto e la solidarietà possano accompagnare questo momento così doloroso". Conclude Vecchia.