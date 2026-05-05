L'azalea della ricerca: volontari in piazza a sostegno dell'Airc La raccolta fondi per contribuire alla ricerca contro i tumori.

Domenica 10 maggio in occasione della festa della mamma, tornano in piazza i volontari a sostegno dell'Airc con “L’azalea della ricerca”, la raccolta fondi per contribuire alla ricerca contro i tumori.



La Pro Loco Mercogliano, da anni referente unica sul territorio, insieme a tanti volontari e con il supporto dell’ASD Roberto Bembo e del Gruppo della Parrocchia San Nicola di Bari di Torelli si occuperà, dalle ore 8:00, della distribuzione delle piantine in diversi punti della città: presso la sede dell' associazione in via A.Ramiro Marcone e, grazie alla consueta disponibilità dei parroci locali, davanti a tutte le chiese cittadine, Chiesa della Ss. Annunziata e San Guglielmo, Chiesa San Giovanni, Chiesa San Pietro e Paolo, Chiesa Santa Maria Assunta (Torrette), Chiesa San Nicola di Bari (Torelli). Un corner per la distribuzione delle azalee della ricerca sarà installato anche nei pressi della Stazione della Funicolare di Montevergine al Viale San Modestino.

L’Azalea è da sempre un momento di grande partecipazione collettiva ed il suo successo è dovuto alla generosità dei tanti che credono nella ricerca e la sostengono, contribuendo a costruire nuove speranze.