Salute e ambiente: il progetto "CrescereBio" fa tappa ad Ariano Sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sana alimentazione e sostenibilità ambientale

Questa mattina le classi IV e V della scuola primaria dei plessi Calvario e Pasteni hanno preso parte con entusiasmo alle attività del progetto “CrescereBIO”, promosso dalla regione Campania per il tramite di Global Consulting Srl, nell’ambito delle iniziative finanziate con il Fondo mense scolastiche biologiche.

A salutare gli alunni, i docenti e i referenti del progetto è stata la dirigente scolastica, Filomena Colella, che ha espresso vivo apprezzamento per il valore educativo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sana alimentazione, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio campano.

L’Istituto rivolge inoltre un sentito e cordiale ringraziamento all’assessora della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, per aver offerto all’IC Calvario Covotta Don Lorenzo Milani un’interessante opportunità di crescita e approfondimento per gli alunni coinvolti.

Il progetto “CrescereBio” nasce con l’obiettivo di accrescere il livello di informazione sul consumo dei prodotti biologici all’interno delle mense scolastiche, educando bambini e famiglie ad un’alimentazione consapevole e salutare, capace di coniugare benessere e rispetto per l’ambiente.

Nel corso dell’incontro, gli alunni delle classi IV e V hanno partecipato all’attività ludico-formativa “A tu per tu con i prodotti tipici campani”, un momento di approfondimento dedicato ai temi dell’educazione alimentare e della qualità dei prodotti certificati del territorio. Per l’occasione è stata consegnata ai bambini una Mela Annurca IGP accompagnata da un opuscolo illustrativo, con l’intento di promuovere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari campane e l’importanza di una corretta alimentazione sin dall’infanzia.

Le attività del progetto proseguiranno nei prossimi mesi con ulteriori iniziative rivolte agli studenti delle scuole primarie aderenti, al fine di diffondere sempre più la cultura del biologico e dei prodotti certificati dell’agroalimentare campano.

Referenti del progetto per la regione Campania sono Simona Pelliccia, coordinatrice del progetto, Gennaro Coppola, amministratore della Global Consulting Srl, società organizzatrice dell’iniziativa, e Floriana Schiano Moriello, addetta stampa del progetto.