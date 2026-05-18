Sicurezza stradale, tappeto ludo didattico: ecco una nuova tappa in Irpinia Continua il viaggio della prevenzione dell'associazione italiana familiari vittime della strada

L’associazione italiana familiari vittime della strada ha trascorso una giornata nella frazione di Pila ai Piani a Frigento, dove ha allestito nel campetto il tappeto ludo didattico della prenzione ideato da Anna Diglio Nardone. Iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Tutto è partito da Venticano.

"Ringraziamo il sindaco Carmine Ciullo e tutta l’amministrazione comunale per averci accolto calorosamente e per il messaggio che hanno voluto trasmettere ai cittadini: una festa di paese può trasformarsi in speranza e il divertimento può diventare qualcosa di prezioso per i bambini, come l’educazione alla sicurezza stradale".

Durante la santa messa, il parroco Padre Cosimo ha rivolto un importante messaggio ai fedeli: "Non è un gioco, è sicurezza stradale".

Ha inoltre invitato le famiglie a portare i propri bambini a provare il percorso del tappeto gioco e sicurezza stradale, accogliendo l’Aifvs con parole di grande sensibilità:

"Avete saputo trasformare il dolore per la perdita dei vostri figli in qualcosa di straordinario: la speranza di salvare altre vite".

Al termine della celebrazione, Padre Cosimo ha benedetto il tappeto, rendendo ancora più significativo questo momento di comunità, educazione e sensibilizzazione.

"Siamo particolarmente grati e orgogliosi della comunità di Frigento per l’affetto, la partecipazione e la sensibilità dimostrata: un’esperienza unica che porteremo sempre nel cuore".

A testimonianza del suo grande impegno nel sociale, sul campo tra le giovani generazioni nel promuovere iniziative rivolte alla sicurezza stradale, dopo aver vissuto in prima persona il dramma legato alla perdita di un figlio, il prossimo 28 maggio riceverà in prefettura ad Avellino, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal capo della Stato Sergio Mattarella.