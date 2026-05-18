"Rilanceremo Avellino tra treni, parcheggi e turismo: Avellino saprà scegliere" Il candidato sindaco Gianluca Festa sui social in tour per mostrare quanto fatto e i nuovi obiettivi

In campo per completare il lavoro di rilancio e riorganizzazione della citta` avviato. "Dopo aver rilanciato Avellino dal punto di vista commerciale, turistico, riqualficato quartieri dobbiamo proseguire. " Gianluca Festa candidato sindaco della coalizione "Davvero", "W la liberta`", "Enjoy Avellino" e "Liberi e forti" sui social in tour tra strade e rioni, per raccontare nuovi obiettivi, programma e documentare i risultati raggiunti.

La tappa a Quattrograna

Stamane la tappa a Quattrorana. "Abbiamo investito 5 milioni di euro per rigenerare Quattrograna Ovest. Abbiamo riqualificato circa 100 alloggi comunali, rimesso a posto strade e marciapiedi del quartiere, al cui interno abbiamo realizzato un nuovo e moderno centro sociale. Una struttura destinata ad ospitare le attività dei giovani, delle famiglie e degli anziani del posto. In questo modo vogliamo favorire una maggiore aggregazione sociale, superare l’idea del quartiere dormitorio e sviluppare un senso di comunità.

Questa è la nuova storia che abbiamo già cominciato a scrivere per Avellino, bella, avvincente ed emozionante.

Vi chiediamo di darci fiducia e votarci per continuare a realizzare il nostro progetto e la nostra idea di Avellino". Spiega Festa.

Il quartiere universitario a Borgo Ferrovia

Ieri un primo video a Borgo Ferrovia. "A Borgo Ferrovia nascerà il quartiere universitario di Avellino. A Luglio sarà consegnata la nuova sede, realizzata nell’ex Bielleò - spiega Festa -, mentre a breve partiranno i lavori per l’ingresso della stazione da Via Ad Atripalda, grazie ad un finanziamento di 14 milioni ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riqualificheremo il campo sportivo con fondi già ottenuti e nell’ex scuola media del quartiere realizzeremo 300 alloggi per studenti ed il rettorato. Questa la nuova storia che stiamo scrivendo per Avellino, bella, avvincente ed emozionante.

Vi chiediamo di darci fiducia e votarci per continuare a realizzare il nostro progetto e la nostra idea di Avellino."

