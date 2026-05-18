"Bisogna avere grande rispetto per gli elettori e non promettere l'impossibile" Da Ariano Irpino il monito di Maria Elena De Gruttola candidata al consiglio comunale

"La prerogativa di tutte le campagne elettorali è quella di promettere cose impossibili, irrealizzabili, creando così una distorsione del piano di confronto, perché si pensa che per essere ascoltati bisogna alzare sempre più il tiro sulle false promesse.

Noi invece siamo abituati ad avere grande rispetto per gli elettori e rimaniamo sempre con i piedi per terra, parliamo di quello che di buono è stato fatto e di quello che concretamente è possibile fare, con la sempre maggiore consapevolezza che bisogna ascoltare ed accogliere le reali esigenze dei cittadini".

Queste le parole di Maria Elena De Gruttola candidata al consiglio comunale di Ariano Irpino per le prossime elezioni amministrative con la lista Avanti Ariano Psi, a sostegno del candidato sindaco Carmine Grasso nella coalizione di centro sinistra.

A sostegno dell’impegno di Avanti Psi per il territorio, la scorsa settimana si è tenuto un interessante incontro con l’assessore regionale al turismo, promozione del territorio ed innovazione digitale, Enzo Maraio, il quale ha ribadito l’importanza del turismo per Ariano, che dispone già di punti di forza di grande richiamo ed attrazione ma che bisogna lavorare per una loro ulteriore valorizzazione; pensiamo agli eventi di richiamo nazionale, alla rete museale, alla bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, alla grande tradizione enogastronimica.

"Ariano va vista come il fulcro di un’area verso cui orientare interventi regionali, in una concezione di area vasta che dialoga con la Regione per presentare progetti strategici e mirati ed evitando la richiesta di contributi a pioggia che non portano nulla ai territori". Queste le parole di Maraio, assessore regionale e segretario nazionale dei Psi.

Durante la visita di Maraio è stata presentata la lista Avanti Ariano che vede come capolista la coordinatrice cittadina di Avanti Psi, Maria Elena De Gruttola, lista che vanta la presenza di volti storici del partito socialista, rappresentanti della società civile, professionisti e artigiani, giovani promesse della politica.

All’incontro, molto partecipato, era presente anche il segretario regionale di Avanti Psi Michele Tarantino, reduce dal significativo successo delle scorse regionali dove la lista Avanti Campania ha visto il risultato straordinario dell’elezione di tre consiglieri regionali e la nomina di un assessore. Tarantino ha portato il suo sostegno alla lista e al candidato sindaco Carmine Grasso.