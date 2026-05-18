Festeggiamenti Fatima ad Ariano: il grande calore dei quartieri di Viggiano

L'arrivederci al prossimo anno con la stesso entusiasmo, fede e amore vissuto in questi giorni

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E' il momento dei ringraziamenti...

Ariano Irpino.  

Con la processione di ieri nei vari quartieri popolosi di Viggiano, nella domenica successiva alla festa si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima nel piano di zona ad Ariano Irpino.

"Sono stati giorni intensi e carichi di fede, in cui la spiritualità è stata il cuore autentico della festa: momenti di preghiera, di condivisione e di comunità che hanno lasciato un segno nel cuore di tutti noi.

Un grazie sincero viene rivolto al comitato, a tutti coloro che hanno collaborato con impegno e sacrificio, e a alla gente per la partecipazione ai vari appuntamenti di preghiera, per l’affetto dimostrato e per il prezioso aiuto nel rendere questa festa ancora più bella e significativa.

Ma la festa della Madonna non finisce qui: "Continua nella nostra vita di ogni giorno, nel custodire gli insegnamenti di Maria, nel vivere con fede, umiltà e amore verso il prossimo. Portiamo nelle nostre case e nei nostri cuori la luce e la protezione della Madonna, affinché ci accompagni sempre nel cammino della vita.

Che la Madonna continui a benedire le nostre famiglie, le nostre case e il nostro quartiere, donandoci pace, speranza e serenità. Arrivederci al prossimo anno, con la stessa fede e lo stesso amore che hanno reso speciali questi giorni".
 

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