Ariano: dopo 15 giorni di assestamento della pavimentazione riapre via Roma Il punto sui lavori in centro

Dopo 15 giorni di meticoloso assestamento della pavimentazione, completamento dei sottoservizi, si appresta ad aprire al traffico veicolare via Roma ad Ariano Irpino.

I lavori proseguono senza sosta fino all'imbocco di corso Europa e potrebbero terminare anche alla fine di questa settimana. Anche su questo tratto sarà necessario attendere almeno quindici giorni per poter ottenere un buon assestamento della pietra utilizzata. Tempi tecnici importanti al fine di poter ottenere un lavoro efficace e duraturo.

Dopo via Roma si proseguirà in piazza plebiscito dove l'intervento sembra essere più agevole rispetto alle difficoltà incontrate lungo via Roma, per poi continuare in contemporanea su piazza Duomo e l'area antistante l'ingresso della Basilica Cattedrale.

L'obiettivo è quello di accelerare i lavori in considerazione dell'arrivo della stagione estiva. Man mano si procederà all'installazione dei vari arredi.