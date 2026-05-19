La prevenzione con i camper dell’Asl Avellino: tappa ad Atripalda Screening oncologici gratuiti con prenotazione obbligatoria

Continua il viaggio della prevenzione con i camper dell’Asl Avellino. Screening oncologici gratuiti con prenotazione obbligatoria fino alle 12:00 di venerdì.

La salute non si ferma mai e fa tappa ad Atripalda per una nuova giornata dedicata alla prevenzione oncologica. I Camper della Salute dell’Asl Avellino arrivano nella Valle del Sabato.

Appuntamento per il prossimo 23 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in via Francesco Rapolla, 65 presso la sede della Misericordia.

L’Azienda Sanitaria Locale promuove una nuova giornata di prevenzione per portare gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C direttamente sul territorio attraverso unità mobili attrezzate in collaborazione con i Comuni. I cittadini potranno accedere gratuitamente a esami diagnostici essenziali per la tutela della salute.

Ecco il programma delle prestazioni offerte gratuitamente:

Screening della mammella per le donne tra i 50 e i 69 anni.

Screening della cervice uterina, con Pap test per la fascia 25-29 anni e HPV DNA test per le donne dai 30 ai 64 anni.

Screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (Sof).

Screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (STP), attraverso l’HCV test.

Si ricorda che è possibile prenotare chiamando al 3402832074 fino a venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12.00.

Oltre agli esami clinici, le giornate saranno un’occasione importante per sensibilizzare le persone sulla donazione degli organi e tessuti attraverso un punto informativo dedicato.