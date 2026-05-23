Vigilia di Pentecoste invocando lo Spirito Santo: gioia e commozione Bagno di folla a Torre Le Nocelle per padre Michele Bianco e Salvatore Martinez

Bagno di folla per padre Michele Bianco e Salvatore Martinez in Irpinia a Torre Le Nocelle alla vigilia di Pentecoste. Oltre tremila persone. Gremito fino all'inverosimile il centro polifunzionale e una marea di gente anche all'esterno giunta da ogni parte d'Italia e qualcuno anche dall'estero per prendere parte alla giornata di preghiera carismatica.

Commozione, lacrime, abbracci. Un'esplosione di gioia difficile da raccontare, senza viverla personalmente in maniera diretta. E la nostra presenza nel piccolo comune irpino, grazie all'invito di padre Michele, ci ha permesso di documentare il grande e straordinario evento.

Dalla lode corale, alla catechesi particolarmente diretta e coinvolgente di Salvatore Martinez: "Spirito Santo effuso come potete vedere e sentire", particolarmente intensa la preghiera di liberazione e guarigione e la processione eucaristica a cui molte delle persone presenti hanno invocato l'aiuto di Dio. La serata si è conclusa con le testimonianze e la celebrazione presieduta da padre Michele Bianco.

Salvatore Martinez ha guidato per 26 anni il rinnovamento nello Spirito Santo, un movimento vivace ed effervescente nella Chiesa. Già consultore presso vari dicasteri Vaticani, oggi è impegnato nel dialogo interreligioso e nell’evangelizzazione dei popoli per la cooperazione inclusiva e la promozione umana.

"La Pentecoste bussa: lo Spirito vuole ritornare protagonista nella nostra vita, nella vita della Chiesa, nella vita del mondo. Sta a noi aprire le porte al suo tocco! Abbiamo bisogno di stare insieme, di vegliare, di attendere la sua venuta in una preghiera incessante".

Così Salvatore Martinez che ha tenuto una approfondita relazione

"Lo spirito santo, donatore di doni, viene a colmare tutte le lacune che ci sono nella storia, nella chiesa, nella vita dell'uomo. E lo spirito santo, non smette di venire, di ritornare, di farci ricominciare e ripartire. E' il principio dinamico della nostra vita e di quella di un credente. E' il principio dinamico della vita del mondo. Pentecoste è una festa tutta da riscoprire".

Emozionato per il grande calore manifestato dalla gente nei suoi confronti, padre Michele Bianco

Invochiamo lo spirito santo per abbattere le barriere, perchè si costruiscano ponti, per culture sempre più allargate e inclusive. Abbiamo bisogno di operosa pace e solo lo spirito santo può realizzare. Abbiano voluto vivere la gioia della Pentecoste che 2000 anni fa si realizzò nel cenacolo di Gerusalemme. Salvatore Martinez, in mezzo a noi è una figura a tutto tondo del rinnovamento, di fama mondiale, un uomo di profonda preghiera che ci ha trascinato nella gioia e nella potenza dello spirito, per farci ancora una volta sorprendere di fronte alle meraviglie del paraclito.