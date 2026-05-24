Via alla semifinale promozione tra la Virtus Matera e la Scandone Avellino Alle 19 il primo atto al PalaSassi nella serie al meglio delle tre gare

Alle 19, al PalaSassi, sarà palla a due per Gara 1 della semifinale promozione per la Serie B Nazionale tra la Ondatel Virtus Matera e la Scandone Avellino. Ecco la presentazione della sfida con il commento pre-gara dell'assistant coach della squadra irpina, Fabio Iannicelli: "L'aver ottenuto in Gara 2 l'accesso alla semifinale ha agevolato la nostra preparazione alla prossima serie. - ha spiegato il vice di coach Ciro Dell'Imperio - Abbiamo avuto qualche ora in più di riposo rispetto alle settimane precedenti per ricaricare le energie, per il riposo e anche per staccare un po' la spina. Il vantaggio acquisito è stato importante per un periodo della stagione in cui si gioca praticamente ogni tre giorni. Ci siamo meritati queste ore extra".

"Matera ha ribaltato la serie con Gara 1 persa e un -23 nella bella"

"Affronteremo Matera, una delle squadre che sin dall'estate aveva come obiettivo la promozione. Arrivati a questo punto è inevitabile sfidare team di questo tipo. Ha un roster con tanti punti di riferimento, che può contare su un fattore campo di altissimo livello come il PalaSassi. È una bolgia. - ha aggiunto Iannicelli - In Gara 3 contro Catanzaro c'è stata la conferma. Hanno ribaltato con energia e qualità. Sarà una serie complicata. Matera ha saputo ribaltare un -23 in Gara 3 perdendo Gara 1. Fare questa rimonta dimostra le insidie e la capacità di non mollare dei nostri prossimi avversari. Sarà una serie affascinante. Per provare a battere Matera servirà la nostra migliore versione. Ci vorrà un altissimo impatto difensivo.