Avellino, torna uno dei primi nomi: ora c'è Nesta in pole Già nell'elenco una settimana fa, rientra con forza nella corsa per la panchina

Il suo nome era già nella lista iniziale dello scorso weekend dopo il saluto di Davide Ballardini con l'Avellino che una settimana fa determinava il rompete le righe al termine della visita al Santuario di Montervergine. Nello scenario biancoverde riecco il profilo di Alessandro Nesta, che nelle ultime ore è risalito con forza balzando in cima alla lista del club irpino per la panchina. Nella giornata di ieri c'è stato un contatto diretto, tramite video, tra il tecnico capitolino, campione del mondo 2006, e i dirigenti dell'Avellino. Il confronto sul progetto tecnico ha prodotto gli effetti di un nuovo cambio di passo nella prospettiva per il nuovo allenatore con Nesta, che appare in vantaggio su Luca D'Angelo, Gabriele Cioffi e Michele Mignani.

Nel 2024/2025 alla guida del Monza in A, prima la Reggiana in B

Tutto sarà più chiaro dalla prossima settimana, quando è prevista la vera accelerazione. Nesta, già tra i rumors per l'Avellino nel febbraio scorso prima dell'arrivo di Ballardini, è fermo dal maggio 2025: in due fasi, in Serie A, ha allenato il Monza dal giugno a dicembre 2024 e da febbraio a maggio 2025 (nel periodo di esonero è stato sostituito da Salvatore Bocchetti) per una stagione chiusa con la retrocessione dei brianzoli in Serie B. Nell'annata precedente ha guidato la Reggiana, neopromossa in Cadetteria, all'undicesimo posto nel torneo.