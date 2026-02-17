Il nuovo allenatore dell'Avellino: contatto diretto con un tecnico Giornata di valutazioni dopo l'esonero: attesa l'accelerazione in mattinata

Esonerato Raffaele Biancolino, sollevati dall'incarico parte dello staff: Vincenzo Riccio, Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Alle ore 12 l'Avellino ha ufficializzato quanto ormai chiaro dalla serata di domenica. Il club ha deciso per il cambio in panchina e ha vissuto la giornata prima con la definizione dell'esonero e poi con la serie di contatti che hanno portato al ritorno sul primo profilo nei radar. Guido Pagliuca appare di nuovo vantaggio con altre piste che hanno avuto un'altra evoluzione con il passare delle ore. Luca D'Angelo è nelle idee biancoverdi, ma per il pescarese c'è il potenziale ritorno sulla panchina dello Spezia che l'aveva esonerato lo scorso 4 novembre (un allenatore sollevato dall'incarico prima del 20 dicembre può ritesserarsi a stagione in corso). L'altro nome era ed è quello di Fabio Caserta, esonerato dal Bari il 26 novembre scorso. Defilati, c'erano quelli di Alessandro Nesta e Pierpaolo Bisoli. Nel pomeriggio è spuntato William Wiali. Dopo l'ex tecnico della Reggiana è riemersa, però, con forza la prospettiva Pagliuca e si profila anche un contatto diretto in mattinata, forse decisivo con l'ex tecnico della Juve Stabia, reduce dalla breve esperienza con l'Empoli in avvio di stagione (esonero nell'ottobre scorso).