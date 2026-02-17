Lotta al tumore, Gridelli: "Nuove speranze dalla ricerca ma serve prevenzione"

L'oncologo di fama mondiale a "Punto di vista" su Otto channel parla della nuova sfida al cancro...

lotta al tumore gridelli nuove speranze dalla ricerca ma serve prevenzione
Avellino.  

Dalla ricerca arrivano nuove speranze. Ma per vincere la battaglia contro il cancro c'è bisogno di prevenzione e anche di un'alimentazione corretta, nel segno della dieta mediterranea. Il professore Cesare Gridelli, oncologo di fama mondiale e responsabile del dipartimento di oncologia medica all'azienda ospedaliera Moscati di Avellino, parla dei nuovi risultati della ricerca e della sperimentazione dei nuovi farmaci nella lotta al tumore al polmone nel corso di “Punto di vista” su Otto Channel tv, intervistato dal direttore Pierluigi Melillo.

“I nuovi trattamenti immunologici – ha spiegato il professore Gridelli - da soli o combinati alla chemioterapia hanno migliorato di molto la sopravvivenza dei nostri pazienti in fase avanzata, sfruttando il meccanismo d'azione che porta a far sì che il nostro sistema immunitario riesca ad agire contro la malattia. Per quanto riguarda il polmone riusciamo ad avere risultati importanti con i cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare che hanno anche una grande efficacia. Chi in passato sopravviveva per pochi mesi oggi ha una speranza di vita diversa”.

Resta fondamentale la diagnosi precoce. “Per questo è importante potenziare la fase di prevenzione”, ha ribadito Gridelli. “Comunque – ha aggiunto - resta una battaglia sanguinosa perché ancora si muore troppo purtroppo e si soffre troppo, con riflessi economici anche importanti”.

Importante anche la riduzione dei fattori di rischio. “Certo, è penalizzante un'alimentazione non corretta ma in particolare il fumo è responsabile del trenta per cento di tutti tumori e per l'ottanta per cento dei tumori del polmone che non è solo il tumore del polmone, ma anche della vescica e del colon. Per questo sosteniamo la petizione per aumentare il costo delle sigarette di cinque euro che può essere un deterrente al fumo”.

Ultime Notizie