"Grande vittoria, noi non molliamo. Un grazie alla gente di Avellino per l'accoglienza". Così, nel pomeriggio, Andrea Cagnano, ha presentato la carica per la vittoria del suo Pescara al "Partenio-Lombardi", ma rimarcando l'abbraccio dei tifosi irpini al rientro nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, salutato a gennaio dopo settimane da fuori lista al pari di Michele Rigione e Claudio Manzi con una breve parentesi da reintegro, ma senza trovare il campo in gara ufficiale. L'applauso dei supporter in Tribuna Terminio a Cagnano e alla squadra abruzzese, vincente con il gol di Gaston Brugman, non è passato inosservato. Anche il tecnico dei delfini, Giorgio Gorgone, ha ringraziato i tifosi dell'Avellino per quanto avvenuto al rientro definitivo negli spogliatoi. Nel frattempo, tra i commenti al post social di Cagnano spiccano quelli di altri ex biancoverdi. "Com'è la situazione?": così Rigione, da qualche giorno nuovo difensore del Trento richiamando l'attenzione anche di Manzi con una frase che sa tanto di richiamo alla prima parte di stagione. "Gasi": ha commentato, invece, Emmanuel Gyabuaa, arrivato in estate all'Avellino e poi rientrato all'Atalanta per fine prestito a gennaio con pochi minuti di utilizzo nel centrocampo biancoverde. Se Rigione ha definito la risoluzione consensuale con i lupi, sia Cagnano che Manzi faranno ritorno ad Avellino per fine prestito a luglio.
"Grazie Avellino": il messaggio di Cagnano con le risposte di Rigione e Gyabuaa
Il terzino, ceduto in prestito a gennaio, ha sottolineato l'applauso dei tifosi irpini a fine gara
