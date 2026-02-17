"Grazie Avellino": il messaggio di Cagnano con le risposte di Rigione e Gyabuaa Il terzino, ceduto in prestito a gennaio, ha sottolineato l'applauso dei tifosi irpini a fine gara

"Grande vittoria, noi non molliamo. Un grazie alla gente di Avellino per l'accoglienza". Così, nel pomeriggio, Andrea Cagnano, ha presentato la carica per la vittoria del suo Pescara al "Partenio-Lombardi", ma rimarcando l'abbraccio dei tifosi irpini al rientro nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari, salutato a gennaio dopo settimane da fuori lista al pari di Michele Rigione e Claudio Manzi con una breve parentesi da reintegro, ma senza trovare il campo in gara ufficiale. L'applauso dei supporter in Tribuna Terminio a Cagnano e alla squadra abruzzese, vincente con il gol di Gaston Brugman, non è passato inosservato. Anche il tecnico dei delfini, Giorgio Gorgone, ha ringraziato i tifosi dell'Avellino per quanto avvenuto al rientro definitivo negli spogliatoi. Nel frattempo, tra i commenti al post social di Cagnano spiccano quelli di altri ex biancoverdi. "Com'è la situazione?": così Rigione, da qualche giorno nuovo difensore del Trento richiamando l'attenzione anche di Manzi con una frase che sa tanto di richiamo alla prima parte di stagione. "Gasi": ha commentato, invece, Emmanuel Gyabuaa, arrivato in estate all'Avellino e poi rientrato all'Atalanta per fine prestito a gennaio con pochi minuti di utilizzo nel centrocampo biancoverde. Se Rigione ha definito la risoluzione consensuale con i lupi, sia Cagnano che Manzi faranno ritorno ad Avellino per fine prestito a luglio.