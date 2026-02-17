Avellino: ora sono 5 i biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida Quarto giallo in campionato per un difensore nel match con il Pescara

Si allunga l'elenco dei calciatori in diffida per l'Avellino. Nel match perso contro il Pescara (0-1) e vissuto da ex, Tommaso Cancellotti ha rimediato il quarto giallo in campionato e raggiunge Cosimo Patierno, Dimitrios Sounas, Luca Palmiero e Martin Palumbo nella lista dei calciatori che dovranno saltare un turno di campionato alla quinta ammonizione. Il prossimo allenatore dell'Avellino dovrà gestire pure questo aspetto all'interno delle rotazioni e del nuovo assetto tattico che definirà nella corsa salvezza. La rosa biancoverde è stata ristrutturata per il 3-5-2, ma conserva i margini per un ritorno alla difesa a 4 con i due terzini e i due centrali e anche per un attacco a 3 in virtù dei diversi esterni/trequartisti presenti nell'organico costruito sin dall'estate. Al netto del solo Marco Armellino per caratteristiche, all'Avellino manca un vero mediano/interditore. Palmiero, Palumbo, Andrea Le Borgne, Michele Besaggio, Dimitrios Sounas e l'infortunato Justin Kumi ricoprono i ruoli di regista e mezzala per un centrocampo a 3.