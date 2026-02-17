Si allunga l'elenco dei calciatori in diffida per l'Avellino. Nel match perso contro il Pescara (0-1) e vissuto da ex, Tommaso Cancellotti ha rimediato il quarto giallo in campionato e raggiunge Cosimo Patierno, Dimitrios Sounas, Luca Palmiero e Martin Palumbo nella lista dei calciatori che dovranno saltare un turno di campionato alla quinta ammonizione. Il prossimo allenatore dell'Avellino dovrà gestire pure questo aspetto all'interno delle rotazioni e del nuovo assetto tattico che definirà nella corsa salvezza. La rosa biancoverde è stata ristrutturata per il 3-5-2, ma conserva i margini per un ritorno alla difesa a 4 con i due terzini e i due centrali e anche per un attacco a 3 in virtù dei diversi esterni/trequartisti presenti nell'organico costruito sin dall'estate. Al netto del solo Marco Armellino per caratteristiche, all'Avellino manca un vero mediano/interditore. Palmiero, Palumbo, Andrea Le Borgne, Michele Besaggio, Dimitrios Sounas e l'infortunato Justin Kumi ricoprono i ruoli di regista e mezzala per un centrocampo a 3.
Avellino: ora sono 5 i biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida
Quarto giallo in campionato per un difensore nel match con il Pescara
