Elezioni ad Ariano: ecco le preferenze di tutti i candidati lista per lista

Elettori 20.208. Totale voti validi 13.764. Eletto sindaco Mario Ferrante con 7258 voti

elezioni ad ariano ecco le preferenze di tutti i candidati lista per lista

Fonte Eligendo Ministero dell'Interno

Ariano Irpino.  

Elezioni comunali ad Ariano Irpino. Ecco tutte le preferenze espresse ai vari candidati consiglieri di Mario Ferrante, Roberto Cardinale a Carmine Grasso. Fonte Eligendo Ministero dell'Interno.

Elettori / Votanti: 20.208 / 13.968 (69,12%)

 

Totale voti validi: 13.764

Mario Ferrante 7.258 52,73%

Riberto Cardinale 4265 30,99 %

Carmine Grasso 2.241 16,28%

 

Liste consiglieri

Totale voti di lista (complessivo): 13.309
Totale preferenze consiglieri: 18.443


1    AZIONE CON CALENDA                                                    1.831      13,76%   2.740       
2    PATTO CIVICO PER ARIANO                                            1.821      13,68%   2.626       
3    FRATELLI D'ITALIA                                                             1.645      12,36%   2.203       
4    FUTURA ROBERTO CARDINALE                                      1.459      10,96%   1.985       
5    HD HIRPINIA DEMOCRATICA                                            1.205      9,05%    1.759       
6    FORZA ITALIA-PPE                                                             1.122      8,43%    1.502       
7    INSIEME PER ARIANO LIBERI E FOR…                           1.089      8,18%    1.585       
8    ROBERTO CARDINALE SINDACO  ARIA…                      913        6,86%    980         
9    E' TEMPO DI ARIANO GRASSO SINDA                            875        6,57%    1.156       
10   NOI DI CENTRO                                                                751        5,64%    1.106       
11   AVANTI-PSI                                                                        371        2,79%    520         
12   MOVIMENTO 5 STELLE                                                    227        1,71%    281         

 

AZIONE CON CALENDA

Voti lista: 1.831  |  Preferenze complessive: 2.740
   

  1    GAMBACORTA DOMENICO DETTO MIMMO              958         
  2    MANDUZIO RAFFAELA                                                 661         
  3    MOLINARIO ANITA                                                        166         
  4    GUARDABASCIO ERICA                                              116         
  5    GUARDABASCIO RAMONA                                          99          
  6    IACOBACCI ANGELO                                                    97          
  7    GIORGIONE ROSETTA                                                 85          
  8    SANTOSUOSSO FRANCESCO                                    85          
  9    GAMBACORTA FABIO                                                  77          
  10   DI MAINA GIUSEPPE                                                  73          
  11   DE VITTO FRANCESCO                                             68          
  12   OLIVA NANCY                                                             62          
  13   CARDINALE DINO                                                      60          
  14   IANNARONE CLARA                                                  60          
  15   SPACCAMIGLIO CARMINE PIO                                39          
  16   BUOSCIOLO CARLO                                                 34          

 

  PATTO CIVICO PER ARIANO
  Voti lista: 1.821  |  Preferenze complessive: 2.626
 

  1    TISO DANIELE                                                           518         
  2    GAMBACORTA FILOMENA                                       441         
  3    DELLA CROCE ANTONIO                                         372         
  4    GELORMINI CIRIACO                                               265         
  5    PUOPOLO GIOVANNANTONIO                                221         
  6    SANTANNA DENISE                                                  172         
  7    GRASSO MARIANGELA                                            152         
  8    LO CONTE SEVERINO                                              126         
  9    SAVINO PATRIZIA                                                      110         
  10   MANGANIELLO GUIDO                                            74          
  11   ROSA CRISTINA                                                       65          
  12   LA PORTA GAETANO                                               62          
  13   SCHIAVO FRANCESCO                                           22          
  14   SCRIMA ROBERTO                                                  11          
  15   DEL CORE GIOVANNA                                            10          
  16   RUSSO EMANUELE                                                 5           

 

  FRATELLI D'ITALIA
  Voti lista: 1.645  |  Preferenze complessive: 2.203
   

  1    PANNESE SARA                                                      444         
  2    D'AMATO MANFREDI DETTO DINO                       243         
  3    DI PAOLA GIUSEPPINA                                          227         
  4    MASUCCIO GIUSEPPE                                          190         
  5    COLANGELO CRISTIANO                                     185         
  6    MARAIA GIUSEPPE DETTO PINO                        153         
  7    BENIGNI GIOVANNI                                              142         
  8    LO CONTE MELANIA                                            109         
  9    URCIUOLI ISABELLA                                            109         
  10   DE LILLO IVAN                                                      99          
  11   CORSANO PATRIZIA                                             91          
  12   VAGHI ALBERTO                                                  74          
  13   ELVIRO ANTONIO                                                38          
  14   LIPIZZI GIOVANNI                                                35          
  15   D'AMBROSIO CHIARA                                         34          
  16   ALBORE GIANLUCA                                            30          

 

  INSIEME PER ARIANO LIBERI E FORTI
  Voti lista: 1.089  |  Preferenze complessive: 1.585
   

  1    GIULIANI DOMENICA DETTA MIMMA                278         
  2    PUORRO FEDERICO                                          231         
  3    DI FURIA LORENZO BORIS                                204         
  4    GRASSO GIANFRANCO                                     170         
  5    LO CONTE GIANLUCA                                       138         
  6    CICCHELLA GIOVANNA                                     128         
  7    OLIVA LUISA                                                        96          
  8    GRAZIANO CARMELA                                        88          
  9    ZARRILLO GIANTONINA DETTA GIANNA         70          
  10   CARDINALE GIUSEPPE DETTO PINO             49          
  11   MELITO ROBERTO                                            38          
  12   CAGGIANELLA RAFFAELE                               27          
  13   CASTAGNOZZI ERIKA                                       25          
  14   LO SURDO TIZIANO                                          20          
  15   FIERRO LIBERATORE                                      16          
  16   ROMOLO MASSIMO                                           7           

 

  FORZA ITALIA-PPE
    Voti lista: 1.122  |  Preferenze complessive: 1.502
   

  1    PERRINA CRESCENZO                            462         
  2    SIMONAZZI CARMEN                               199         
  3    DE MIRANDA ELENA                                104         
  4    SCIARRILLO LUIGI                                   103         
  5    PAGLIALONGA CARMINE                        101         
  6    PUOPOLO ANGELO                                  82          
  7    ROSSI MICHELINA                                    76          
  8    MOLINARIO MARIA                                   65          
  9    MARAIA VALENTINA                                 61          
  10   PRATOLA ROSANNA                               61          
  11   ANDREANO MARCO                               51          
  12   PANNESE MICHELE                               47          
  13   DEL VECCHIO ANTONIO                        30          
  14   CASTAGNOZZI EROS                            22          
  15   IANNARONE ROSA                                22          
  16   ORECCHIO VALERIA                             16          

 

  FUTURA ROBERTO CARDINALE
    Voti lista: 1.459  |  Preferenze complessive: 1.985
 
 

1    FRANZA ENRICO                                737         
  2    LA BRACA TONI                                  330         
  3    MAZZEO CARMELA                            206         
  4    MELITO ANDREA                                126         
  5    LO CONTE FRANCESCA                    90          
  6    TERLIZZI GIUSEPPINA                       89          
  7    MOLINARIO LAURA                            77          
  8    CASTAGNOZZI LUCIA                        57          
  9    LA LUNA GIANNA                                50          
  10   FERRARO PAOLA                              45          
  11   SCARPELLINO CINZIA                       45          
  12   IANNARONE ANGELO                       35          
  13   ALBANESE ROBERTO                       33          
  14   FULGIDO MARIA CARMELA              27          
  15   CORSANO IRMA                                 20          
  16   SCHIAVO ANGELO MARIA                 18          

 

HD HIRPINIA DEMOCRATICA
    Voti lista: 1.205  |  Preferenze complessive: 1.759
 
 

 1    GUARDABASCIO MARIA CARMELA                   350         
  2    LA VITA GIOVANNI                                                350         
  3    MOLINARIO PASQUALINO                                   290         
  4    BEVERE GAETANO                                              181         
  5    VALLONE GRAZIA                                                167         
  6    COVOTTA LUIGI                                                   163         
  7    SCARPELLINO MARISA                                       77          
  8    BONGO DEBORA                                                  75          
  9    MANCINI LORENA ROSALIA                                47          
  10   ORTU DANIELA                                                   19          
  11   RICCIARDI NOEMI                                               18          
  12   TANANE HAMZA                                                  9           
  13   PAGLIALONGA GIUSEPPE                                 6           
  14   IANNARONE ROMINA                                         4           
  15   CHIUCHIOLO MICHELANGELO                         3           
  16   DE CHIARA KERNYTSKA KHRYSTYNA            0           

 

 

 ROBERTO CARDINALE SINDACO  ARIANO SA FARE!
    Voti lista: 913  |  Preferenze complessive: 980
 

  1    IUORIO MARIO                                 151         
  2    MOSCHELLA DINO                           139         
  3    RUGGIERO CARIMNE                      122         
  4    ALBANESE GIOVANNI                       93          
  5    GRASSO GIOVANNA                         89          
  6    GIARDINO MAURA                             82          
  7    SCARPELLINO MARIANNA                63          
  8    COCCA VANIA                                     43          
  9    GUARDABASCIO ANNA MARIA         43          
  10   GIORGIONE NICOLA                         41          
  11   DELLABELLA MARIO                         35          
  12   IACOBACCI VALERIO                        31          
  13   MELCHIONNA ANTONIO JUNIOR     27          
  14   PUORRO GIUSEPPE                         11          
  15   FODARELLA TIZIANA                         10          
  16   GIAROLA CARLO                                0       

      

  E' TEMPO DI ARIANO GRASSO SINDACO
    Voti lista: 875  |  Preferenze complessive: 1.156
   

  1    CERVINARO LAURA                              312         
  2    MARAIA GENEROSO                             154         
  3    DE LILLO ANTONIO                                149         
  4    BONGO ANTONIO                                   93          
  5    GAMBACORTA NICOLA                          83          
  6    MASUCCIO GIUSEPPE                          80          
  7    MASTANDREA FLORIANA                      73          
  8    GALLO TIZIANA                                       62          
  9    MARINACCIO GIOVANNI                        61          
  10   SALZA ROBERTO                                  33          
  11   RUSSOLILLO ASSUNTA                        17          
  12   SIMOLA NICOLINA                                15          
  13   CHIUCHIOLO ALESSANDRA                11          
  14   BARBARO MATTEO                               8           
  15   SERLUCA CARLO                                  4           
  16   PAGLIARO MARIO                                 1           

 

NOI DI CENTRO
    Voti lista: 751  |  Preferenze complessive: 1.106
 
 

 1    GAZZELLA GUERINO                             269         
  2    ROMOLO VINCENZO                              237         
  3    DOTOLI MARTINA                                   198         
  4    PELUSO ANTONIO                                  79          
  5    GUGLIERI GIOVANNA                             63          
  6    LO CONTE SIMONA                                57          
  7    SCAPERROTTA GRAZIA                        50          
  8    SCRIMA PASQUALE                               40          
  9    LUONGO PASQUALE                             26          
  10   MELCHIONNA ALBINA                           26          
  11   CORSANO MARIA PIA                           14          
  12   RAFFA GRAZIELLA                                13          
  13   SAVIGNANO CARMELINA                     12          
  14   DI PALMA MARINA LIBERATA                10          
  15   RICCIO ROSA                                          8           
  16   SCIARAPPA FERNANDO                        4           

 

  AVANTI-PSI
    Voti lista: 371  |  Preferenze complessive: 520
   

 

  1    DE GRUTTOLA MARIA ELENA                      126         
  2    RICCIO MARCO                                             111         
  3    ALBANESE GIUSEPPE                                   91          
  4    GRASSO MASSIMILIANO ALBERICO            42          
  5    TRANCUCCI JESSICA                                    38          
  6    CARDINALE ROBERTO                                 37          
  7    QUARANTINI CARMELA ANTONIETTA         27          
  8    LO CONTE ANGELA                                      16          
  9    DE GRUTTOLA MICHELE                             12          
  10   GALLO GIANLUCA                                        8           
  11   GUARDABASCIO LILIANA                            6           
  12   LUCARELLI NUNZIO                                    3           
  13   VAGHI ANGELA                                            2           
  14   DI BLASI MICHELE DANIELE                      1           
  15   SALVATORE VINCENZO                             0           
  16   SCIARAPPA VINCENZO                              0           

 

 MOVIMENTO 5 STELLE
    Voti lista: 227  |  Preferenze complessive: 281
   

  1    GRASSO MARIA TERESA                          82          
  2    ORSOGNA LUCA                                        78          
  3    CAPOZZI GIOVAMBATTISTA                      66          
  4    MONACO LUCIA                                         20          
  5    FERRARA NADIA                                        19          
  6    DELL'INFANTE FERNANDO                       8           
  7    GIORDANO VERONICA                              5           
  8    GRIECI MARIA STELLA                              2           
  9    KABORE HALIDOU                                    1           
  10   PREBENNA MARIANNA                            0           
  11   TIRANNO RAFFAELE                                0           

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