Elezioni ad Ariano: ecco le preferenze di tutti i candidati lista per lista

Elezioni comunali ad Ariano Irpino. Ecco tutte le preferenze espresse ai vari candidati consiglieri di Mario Ferrante, Roberto Cardinale a Carmine Grasso. Fonte Eligendo Ministero dell'Interno.
Elettori / Votanti: 20.208 / 13.968 (69,12%)
Totale voti validi: 13.764
Mario Ferrante 7.258 52,73%
Riberto Cardinale 4265 30,99 %
Carmine Grasso 2.241 16,28%
Liste consiglieri
Totale voti di lista (complessivo): 13.309
Totale preferenze consiglieri: 18.443
1 AZIONE CON CALENDA 1.831 13,76% 2.740
2 PATTO CIVICO PER ARIANO 1.821 13,68% 2.626
3 FRATELLI D'ITALIA 1.645 12,36% 2.203
4 FUTURA ROBERTO CARDINALE 1.459 10,96% 1.985
5 HD HIRPINIA DEMOCRATICA 1.205 9,05% 1.759
6 FORZA ITALIA-PPE 1.122 8,43% 1.502
7 INSIEME PER ARIANO LIBERI E FOR… 1.089 8,18% 1.585
8 ROBERTO CARDINALE SINDACO ARIA… 913 6,86% 980
9 E' TEMPO DI ARIANO GRASSO SINDA 875 6,57% 1.156
10 NOI DI CENTRO 751 5,64% 1.106
11 AVANTI-PSI 371 2,79% 520
12 MOVIMENTO 5 STELLE 227 1,71% 281
AZIONE CON CALENDA
Voti lista: 1.831 | Preferenze complessive: 2.740
1 GAMBACORTA DOMENICO DETTO MIMMO 958
2 MANDUZIO RAFFAELA 661
3 MOLINARIO ANITA 166
4 GUARDABASCIO ERICA 116
5 GUARDABASCIO RAMONA 99
6 IACOBACCI ANGELO 97
7 GIORGIONE ROSETTA 85
8 SANTOSUOSSO FRANCESCO 85
9 GAMBACORTA FABIO 77
10 DI MAINA GIUSEPPE 73
11 DE VITTO FRANCESCO 68
12 OLIVA NANCY 62
13 CARDINALE DINO 60
14 IANNARONE CLARA 60
15 SPACCAMIGLIO CARMINE PIO 39
16 BUOSCIOLO CARLO 34
PATTO CIVICO PER ARIANO
Voti lista: 1.821 | Preferenze complessive: 2.626
1 TISO DANIELE 518
2 GAMBACORTA FILOMENA 441
3 DELLA CROCE ANTONIO 372
4 GELORMINI CIRIACO 265
5 PUOPOLO GIOVANNANTONIO 221
6 SANTANNA DENISE 172
7 GRASSO MARIANGELA 152
8 LO CONTE SEVERINO 126
9 SAVINO PATRIZIA 110
10 MANGANIELLO GUIDO 74
11 ROSA CRISTINA 65
12 LA PORTA GAETANO 62
13 SCHIAVO FRANCESCO 22
14 SCRIMA ROBERTO 11
15 DEL CORE GIOVANNA 10
16 RUSSO EMANUELE 5
FRATELLI D'ITALIA
Voti lista: 1.645 | Preferenze complessive: 2.203
1 PANNESE SARA 444
2 D'AMATO MANFREDI DETTO DINO 243
3 DI PAOLA GIUSEPPINA 227
4 MASUCCIO GIUSEPPE 190
5 COLANGELO CRISTIANO 185
6 MARAIA GIUSEPPE DETTO PINO 153
7 BENIGNI GIOVANNI 142
8 LO CONTE MELANIA 109
9 URCIUOLI ISABELLA 109
10 DE LILLO IVAN 99
11 CORSANO PATRIZIA 91
12 VAGHI ALBERTO 74
13 ELVIRO ANTONIO 38
14 LIPIZZI GIOVANNI 35
15 D'AMBROSIO CHIARA 34
16 ALBORE GIANLUCA 30
INSIEME PER ARIANO LIBERI E FORTI
Voti lista: 1.089 | Preferenze complessive: 1.585
1 GIULIANI DOMENICA DETTA MIMMA 278
2 PUORRO FEDERICO 231
3 DI FURIA LORENZO BORIS 204
4 GRASSO GIANFRANCO 170
5 LO CONTE GIANLUCA 138
6 CICCHELLA GIOVANNA 128
7 OLIVA LUISA 96
8 GRAZIANO CARMELA 88
9 ZARRILLO GIANTONINA DETTA GIANNA 70
10 CARDINALE GIUSEPPE DETTO PINO 49
11 MELITO ROBERTO 38
12 CAGGIANELLA RAFFAELE 27
13 CASTAGNOZZI ERIKA 25
14 LO SURDO TIZIANO 20
15 FIERRO LIBERATORE 16
16 ROMOLO MASSIMO 7
FORZA ITALIA-PPE
Voti lista: 1.122 | Preferenze complessive: 1.502
1 PERRINA CRESCENZO 462
2 SIMONAZZI CARMEN 199
3 DE MIRANDA ELENA 104
4 SCIARRILLO LUIGI 103
5 PAGLIALONGA CARMINE 101
6 PUOPOLO ANGELO 82
7 ROSSI MICHELINA 76
8 MOLINARIO MARIA 65
9 MARAIA VALENTINA 61
10 PRATOLA ROSANNA 61
11 ANDREANO MARCO 51
12 PANNESE MICHELE 47
13 DEL VECCHIO ANTONIO 30
14 CASTAGNOZZI EROS 22
15 IANNARONE ROSA 22
16 ORECCHIO VALERIA 16
FUTURA ROBERTO CARDINALE
Voti lista: 1.459 | Preferenze complessive: 1.985
1 FRANZA ENRICO 737
2 LA BRACA TONI 330
3 MAZZEO CARMELA 206
4 MELITO ANDREA 126
5 LO CONTE FRANCESCA 90
6 TERLIZZI GIUSEPPINA 89
7 MOLINARIO LAURA 77
8 CASTAGNOZZI LUCIA 57
9 LA LUNA GIANNA 50
10 FERRARO PAOLA 45
11 SCARPELLINO CINZIA 45
12 IANNARONE ANGELO 35
13 ALBANESE ROBERTO 33
14 FULGIDO MARIA CARMELA 27
15 CORSANO IRMA 20
16 SCHIAVO ANGELO MARIA 18
HD HIRPINIA DEMOCRATICA
Voti lista: 1.205 | Preferenze complessive: 1.759
1 GUARDABASCIO MARIA CARMELA 350
2 LA VITA GIOVANNI 350
3 MOLINARIO PASQUALINO 290
4 BEVERE GAETANO 181
5 VALLONE GRAZIA 167
6 COVOTTA LUIGI 163
7 SCARPELLINO MARISA 77
8 BONGO DEBORA 75
9 MANCINI LORENA ROSALIA 47
10 ORTU DANIELA 19
11 RICCIARDI NOEMI 18
12 TANANE HAMZA 9
13 PAGLIALONGA GIUSEPPE 6
14 IANNARONE ROMINA 4
15 CHIUCHIOLO MICHELANGELO 3
16 DE CHIARA KERNYTSKA KHRYSTYNA 0
ROBERTO CARDINALE SINDACO ARIANO SA FARE!
Voti lista: 913 | Preferenze complessive: 980
1 IUORIO MARIO 151
2 MOSCHELLA DINO 139
3 RUGGIERO CARIMNE 122
4 ALBANESE GIOVANNI 93
5 GRASSO GIOVANNA 89
6 GIARDINO MAURA 82
7 SCARPELLINO MARIANNA 63
8 COCCA VANIA 43
9 GUARDABASCIO ANNA MARIA 43
10 GIORGIONE NICOLA 41
11 DELLABELLA MARIO 35
12 IACOBACCI VALERIO 31
13 MELCHIONNA ANTONIO JUNIOR 27
14 PUORRO GIUSEPPE 11
15 FODARELLA TIZIANA 10
16 GIAROLA CARLO 0
E' TEMPO DI ARIANO GRASSO SINDACO
Voti lista: 875 | Preferenze complessive: 1.156
1 CERVINARO LAURA 312
2 MARAIA GENEROSO 154
3 DE LILLO ANTONIO 149
4 BONGO ANTONIO 93
5 GAMBACORTA NICOLA 83
6 MASUCCIO GIUSEPPE 80
7 MASTANDREA FLORIANA 73
8 GALLO TIZIANA 62
9 MARINACCIO GIOVANNI 61
10 SALZA ROBERTO 33
11 RUSSOLILLO ASSUNTA 17
12 SIMOLA NICOLINA 15
13 CHIUCHIOLO ALESSANDRA 11
14 BARBARO MATTEO 8
15 SERLUCA CARLO 4
16 PAGLIARO MARIO 1
NOI DI CENTRO
Voti lista: 751 | Preferenze complessive: 1.106
1 GAZZELLA GUERINO 269
2 ROMOLO VINCENZO 237
3 DOTOLI MARTINA 198
4 PELUSO ANTONIO 79
5 GUGLIERI GIOVANNA 63
6 LO CONTE SIMONA 57
7 SCAPERROTTA GRAZIA 50
8 SCRIMA PASQUALE 40
9 LUONGO PASQUALE 26
10 MELCHIONNA ALBINA 26
11 CORSANO MARIA PIA 14
12 RAFFA GRAZIELLA 13
13 SAVIGNANO CARMELINA 12
14 DI PALMA MARINA LIBERATA 10
15 RICCIO ROSA 8
16 SCIARAPPA FERNANDO 4
AVANTI-PSI
Voti lista: 371 | Preferenze complessive: 520
1 DE GRUTTOLA MARIA ELENA 126
2 RICCIO MARCO 111
3 ALBANESE GIUSEPPE 91
4 GRASSO MASSIMILIANO ALBERICO 42
5 TRANCUCCI JESSICA 38
6 CARDINALE ROBERTO 37
7 QUARANTINI CARMELA ANTONIETTA 27
8 LO CONTE ANGELA 16
9 DE GRUTTOLA MICHELE 12
10 GALLO GIANLUCA 8
11 GUARDABASCIO LILIANA 6
12 LUCARELLI NUNZIO 3
13 VAGHI ANGELA 2
14 DI BLASI MICHELE DANIELE 1
15 SALVATORE VINCENZO 0
16 SCIARAPPA VINCENZO 0
MOVIMENTO 5 STELLE
Voti lista: 227 | Preferenze complessive: 281
1 GRASSO MARIA TERESA 82
2 ORSOGNA LUCA 78
3 CAPOZZI GIOVAMBATTISTA 66
4 MONACO LUCIA 20
5 FERRARA NADIA 19
6 DELL'INFANTE FERNANDO 8
7 GIORDANO VERONICA 5
8 GRIECI MARIA STELLA 2
9 KABORE HALIDOU 1
10 PREBENNA MARIANNA 0
11 TIRANNO RAFFAELE 0