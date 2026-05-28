Premio Rocco Chinnici: gli Istituti di Ariano Irpino e Monteforte protagonisti Legalità, memoria e impegno civile

Si è svolta alle ore 10:00, presso il prestigioso salone Estense, la cerimonia di consegna dei premi della 2ª edizione del concorso nazionale di educazione civica “Premio Rocco Chinnici”, promosso da UCIIM Varese - sezione Paolo Borsellino e Rocco Chinnici e da Uciim Lombardia.

L’iniziativa, curata dai referenti Filippo Tomasello, Salvatore Scoma, Lucia Ferrantelli e Luca Muscarnera, nasce con l’obiettivo di promuovere tra i giovani i valori dell’educazione civica, della legalità e della cittadinanza attiva, ispirandosi alla figura del magistrato Rocco Chinnici, simbolo di coraggio, giustizia e difesa della democrazia.

Attraverso linguaggi artistici, elaborati scritti e produzioni multimediali, il concorso ha offerto agli studenti di tutta Italia l’opportunità di riflettere sui temi dell’impegno civile e della responsabilità sociale, valorizzando creatività, sensibilità e partecipazione.

A rappresentare con orgoglio gli Istituti Comprensivi “Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino e “Aurigemma” di Monteforte Irpino è stata la dirigente scolastica, Filomena Colella, accompagnata dalle docenti coordinatrici delle classi coinvolte: Rosaria Prima per Monteforte e Gerarda Del Medico per Ariano Irpino.

Momento particolarmente emozionante della manifestazione è stata la premiazione dei lavori realizzati dagli studenti, che hanno saputo interpretare con profondità e autenticità il messaggio di legalità lasciato da Rocco Chinnici.

Presenti alla manifestazione:

Vice presidente provincia Varese Iacopo Iametti

Giovanna Venturino presidente Uciim Lombardia

Elena Fazi presidente Uciim nazionale

Onorevole Caterina Chinnici

Dottore Niccolò Cesconi vicrprefetto Aggiunto

Giuseppe Carcamo Ust Varese

Con grande soddisfazione, gli istituti hanno ricevuto importanti riconoscimenti:

Terzo premio per la scuola primaria, plesso Calvario, classi V A e V B, per il video “Lettera a Rocco Chinnici”, un elaborato intenso e coinvolgente capace di dare voce ai valori della giustizia e della memoria attraverso lo sguardo sincero dei più giovani;

Secondo premio per la scuola secondaria di primo grado per il lavoro individuale dell’alunna Sofia Pascale della classe III C, distintasi per sensibilità, originalità e forte consapevolezza civica.

Le targhe sono state consegnate alla dirigente scolastica professoressa Filomena Colella direttamente dall’onorevole Caterina Chinnici, figlia del giudice.

La partecipazione al concorso e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti rappresentano motivo di grande orgoglio per le comunità scolastiche coinvolte, testimoniando l’impegno quotidiano delle scuole nella formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attenti ai valori della legalità.

La dirigente scolastica Filomena Colella ha espresso profonda soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di educare le nuove generazioni alla memoria, alla partecipazione democratica e al rispetto delle istituzioni, nel solco dell’esempio lasciato da uomini come Rocco Chinnici.