Pietradefusi: Gaetano Musto membro del comitato direttivo di Anci Campania Le congratulazioni di Luigi Barone

Importante riconoscimento per il sindaco di Pietradefusi, Gaetano Musto, nominato componente del comitato direttivo di Anci Campania, l'associazione nazionale dei comuni italiani della Campania.

La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal presidente di Anci Campania, Francesco Morra, che ha sottolineato come la designazione rappresenti un significativo contributo al rafforzamento dell'azione dell'Associazione in una fase particolarmente importante per il sistema delle autonomie locali e per le sfide che i comuni sono chiamati ad affrontare.

La nomina costituisce un prestigioso attestato di stima nei confronti del primo cittadino di Pietradefusi e dell'attività amministrativa svolta sul territorio, oltre a rappresentare un'opportunità per portare all'interno degli organismi regionali la voce e le esigenze delle aree interne della Campania.

"Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio - dichiara il sindaco Gaetano Musto –. Ringrazio il presidente Morra e Anci Campania per la fiducia accordatami. Sarà mia cura contribuire attivamente al lavoro del comitato direttivo nell'interesse dei Comuni campani e delle nostre comunità locali, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli centri e delle aree interne».

Per il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, «la nomina di Gaetano Musto nel Comitato direttivo di Anci Campania rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro amministrativo svolto sul territorio e per la capacità di interpretare le esigenze delle comunità locali. Sono certo che saprà offrire un contributo qualificato all'interno dell'organismo regionale, portando l'esperienza maturata alla guida del Comune di Pietradefusi e dando voce alle istanze delle aree interne della Campania».

"A Gaetano Musto - aggiunge Barone - rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, che rappresenta non solo un riconoscimento personale ma anche una opportunità per rafforzare la presenza dell'Irpinia nei luoghi in cui si discutono e si definiscono le politiche a sostegno degli enti locali".

L'ingresso del sindaco Musto nel Comitato Direttivo di Anci Campania rafforza infatti la rappresentanza del territorio irpino negli organismi regionali delle autonomie locali, favorendo una più incisiva partecipazione ai processi decisionali e alle strategie di sviluppo che interessano i Comuni della Campania.