Corpus Domini ad Ariano, Melillo: "E' Gesù che passa e vuole abitare tra noi" "Guardare al futuro in un mondo che cambia velocemente e spesso ci fa smarrire"

Solennità del Corpus Domini ad Ariano Irpino. Fede e profonda devozione. Una lunga processione lungo le strade del centro storico, da piazza Duomo a via Mancini, via Marconi, via Calvario, piazza Garibaldi per poi fare ritorno lungo lo stesso tragitto. Diversi le soste nei vari punti di adorazione dalla chiesa di Sant'Anna a quella di San'Agostino.

Così il vescovo Sergio Melillo: "E' Gesù che passa e vuole abitare nelle nostre case, i nostri dolori, le nostre famiglie. Rompere le nostre solitudini non in modo teorico e astratto ma piuttosto impegnandosi e impegnandoci ognuno per la propria parte a risollevare chi è caduto, a lenire e asciugare le lacrime e le sofferenze del mondo. Ad avere un cuore ospitale nel guardare al futuro in un mondo che cambia velocemente e spesso ci fa smarrire".

Una folla di fedeli ha partecipato alla celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo animata dal coro della cattedrale.

Ed è stata anche la prima uscita ufficiale con la fascia tricolore lungo le strade del paese per il neo sindaco Mario Ferrante insieme ad una nutrita rappresentanza di consiglieri comunale e forze dell'ordine. Nella basilica cattedrale il gonfalone della città con due agenti della polizia municipale in alta uniforme e il picchetto d'onore dei carabinieri.