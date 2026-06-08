Calcio minore: storico traguardo per Grottaminarda in Irpinia

Piccoli calciatori trionfano all'Enrico Nanni di Bellaria in Emilia Romagna

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Un nuovo successo che riempie di orgoglio l’intera comunità e che premia il talento, l’impegno, lo spirito di squadra dei ragazzi...

Grottaminarda.  

Primi classificati e primo titolo nazionale per i "Pulcini" della scuola calcio Azzurra di Grottaminarda: i piccoli calciatori trionfano all'Enrico Nanni di Bellaria nel torneo nazionale dell'Emilia Romagna e portano a casa la coppa e il titolo di campioni d’Italia.

Grande soddisfazione anche per la squadra “Esordienti”, protagonisti di un altrettanto edificante secondo posto nelle fasi finali.

Un nuovo successo che riempie di orgoglio l’intera comunità e che premia il talento, l’impegno, lo spirito di squadra dei ragazzi e il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalla società sportiva, dagli allenatori, dai dirigenti e dalle famiglie.

Questo straordinario traguardo rappresenta non solo una prestigiosa affermazione sportiva che porta in alto il nome di Grottaminarda, ma anche un esempio dei valori educativi e formativi che lo sport sa trasmettere alle nuove generazioni.

A nome dell’intera cittadinanza, l’amministrazione comunale rivolge ai giovani campioni dell’Azzurra e a tutti coloro che hanno contribuito a questo storico traguardo le più sincere congratulazioni, augurando ulteriori successi sportivi e personali per il futuro.

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