Lacedonia: comune e Ingv insieme per la sicurezza del territorio Approvato lo schema di convenzione

L'amministrazione comunale di Lacedonia compie un importante passo avanti sul fronte della prevenzione e della sicurezza del territorio.

È stato infatti approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), - Sez. Irpinia- uno dei principali enti di ricerca italiani impegnati nello studio dei fenomeni sismici e dei rischi naturali.



L'accordo punta a rafforzare le attività di monitoraggio, studio e mitigazione del rischio sismico e degli altri rischi naturali che interessano il territorio comunale, attraverso un percorso che unisce ricerca scientifica, prevenzione e sensibilizzazione della comunità.



Tra le principali attività previste dalla convenzione figurano campagne informative dedicate al monitoraggio sismico, iniziative divulgative e formative rivolte alle scuole primarie e secondarie, incontri con gli enti di primo soccorso, le associazioni del territorio e la cittadinanza, oltre all'installazione di una stazione sismica e/o geodetica su immobili o aree di proprietà pubblica.



L'obiettivo è quello di promuovere una maggiore conoscenza dei fenomeni naturali e diffondere una cultura della prevenzione che coinvolga l'intera comunità, rendendo cittadini, istituzioni e operatori del territorio sempre più consapevoli e preparati.

"La collaborazione con l'Ingv rappresenta un'opportunità significativa per il nostro comune - dichiara il sindaco Antonio Di Conza –. Investire nella conoscenza e nella prevenzione significa investire nella sicurezza delle persone e nella tutela del territorio. Grazie a questa convenzione, Lacedonia potrà beneficiare del supporto di un'eccellenza scientifica nazionale, favorendo attività di monitoraggio, informazione e formazione rivolte a tutte le fasce della popolazione".

Il sindaco e l'amministrazione comunale desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all'INGV – Sezione Irpinia per la disponibilità e la collaborazione istituzionale dimostrate, nonché al sismologo Luigi Zarrilli per il prezioso contributo professionale e scientifico che ha reso possibile l'avvio di questo importante percorso condiviso.



L'approvazione della convenzione è parte di una più ampia strategia di prevenzione e protezione civile che l'amministrazione comunale intende perseguire.

È già in fase di programmazione un convegno pubblico nel quale saranno illustrati nel dettaglio i contenuti della convenzione e le opportunità che essa offrirà al territorio. L'incontro sarà inoltre l'occasione per presentare altre importanti iniziative in materia di sicurezza e gestione delle emergenze, tra cui l'inaugurazione del nuovo edificio che ospiterà il centro operativo comunale (Coc), struttura strategica per il coordinamento delle attività di protezione civile.

In passato il comune di Lacedonia ha già lavorato alla definizione di un Protocollo d'Intesa con il comune di Terzigno e con la fondazione Vesuvio, finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale e la pianificazione delle attività di protezione civile in relazione ai rischi connessi ad eventuali eventi sismici e vulcanici, con particolare riferimento agli scenari legati all'area vesuviana.



Con tutte queste iniziative il comune di Lacedonia conferma il proprio impegno nella promozione di politiche orientate alla prevenzione, alla protezione civile e alla diffusione della cultura della sicurezza, nella consapevolezza che la conoscenza rappresenti il primo strumento per affrontare e ridurre i rischi naturali.