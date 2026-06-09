Gesualdo: un saluto di fine anno scolastico diverso dal solito E il video diventa subito virale

Sta girando, ma soprattutto spaccando, il video girato per il saluto di fine anno scolastico alla porta dell'aula della V A della primaria di Gesualdo.

Docenti e alunni in fila saltano e toccano con le dita lo stipite della porta che hanno varcato quotidianamente per un lustro.

Tra sorrisi e lucciconi, abbracci e autografi sulle t shirt è stato archiviato anche l'ultimo anno della primaria per i quindici diligenti alunni della V A, ma, di sicuro, quel giorno, memorabile, resterà impresso nella memoria di un cellulare.

E ogni volta che la nostalgia prenderà il sopravvento basterà cliccare un momento e rivedere quelle sagome che saltano in fila indiana e salutano il passaggio, come un rito ancestrale, dalla primaria alla secondaria di primo grado, dall'infanzia alla adolescenza.

E allora sì, col magone che fa brillare gli occhi, ci si ricorderà dei maestri che con pazienza, e a volte con rigore a volte con ironia, hanno insegnato a leggere scrivere e far di conto, ma anche a stare al mondo. E sulle note di Cremonini scenderà pure una lacrima a rigare il volto e a bagnare lo screen del cellulare.