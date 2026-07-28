Villanova del Battista: un paese sempre più bello, ordinato e moderno L'annuncio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Iorizzo

"L'amministrazione comunale di Villanova del Battista, desidera esprimere un sentito ringraziamento ad Air Campania e al suo amministratore Unico, Anthony Acconcia, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti della nostra comunità e del nostro territorio".

Ad affermarlo è il sindaco Ernesto Iorizzo

"Oggi il Comune di Villanova del Battista ha ricevuto 26 nuove paline segnaletiche per le fermate autobus, complete di supporto e segnaletica conforme alle normative vigenti. Si tratta di un importante intervento che contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e ai viaggiatori.

Le nuove paline, dotate di Qr code, consentiranno infatti di accedere in modo rapido e intuitivo a informazioni utili sugli orari e sui servizi di trasporto pubblico, rendendo gli spostamenti più semplici ed efficienti.

Particolarmente apprezzato è il fatto che questa iniziativa sia stata realizzata a titolo completamente gratuito, rappresentando non solo un potenziamento dei servizi, ma anche un significativo contributo al decoro urbano e all’immagine del nostro paese.

Un ringraziamento speciale va ad Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, per l’attenzione concreta riservata alle aree interne e alla nostra comunità, dimostrando con i fatti come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in benefici reali per i cittadini. Insieme si costruiscono comunità più moderne, accoglienti e vicine alle esigenze dei cittadini".