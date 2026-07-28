Docente in pensione si accascia e muore: dolore in Irpinia

O un colpo di calore o un colpo, comunque fatale, al cuore non ha dato scampo a una stimata e conosciuta maestra di Frigento andata in pensione appena un anno fa.
La docente era uscita di casa per andare a fare la spesa quando ha accusato un malore improvviso. Si è accasciata e non ha più ripreso conoscenza. Inutili i tentativi di rianimazione.
Sul posto è intervenuta tempestivamente una ambulanza della locale Anpas, ma per l'insegnante ormai non c'era più nulla da fare.
Cordoglio e commozione sono stati espressi dal sindaco, Carmine Ciullo, a nome della comunità frigentina.