Avellino, ecco gli orari e le date delle prime 5 giornate di serie B

Esordio in notturna al Partenio per i biancoverdi

avellino ecco gli orari e le date delle prime 5 giornate di serie b
Avellino.  

Esordirà sabato 22 agosto alle 21 l'Avellino nel match casalingo contro l'Arezzo. La Lega di serie B ha reso noti orari e giorni delle prime cinque partite. Alla seconda giornata, sabato 29 agosto alle 21, i Lupi ospiteranno il Vicenza. Domenica 6 settembre alle 15 l'Avellino sarà di scena a Modena; domenica 13 settembre alle 15 andrà in scena la quarta giornata con Avellino-Palermo, mentre sabato 19 settembre alle 19.30 si giocherà Ascoli-Avellino.

1^ GIORNATA

Venerdì 21 agosto 2026

ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO

Sabato 22 agosto 2026

ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA

ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA

ore 21.00 AVELLINO - AREZZO

ore 21.00 BENEVENTO – MODENA

ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Domenica 23 agosto 2026

ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI

ore 19.00 PISA – PADOVA

ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA

ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA 

2^ GIORNATA

Venerdì 28 agosto 2026 ore 20.30

CREMONESE – MODENA

Sabato 29 agosto 2026

ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA

ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA

ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE

ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA

ore 21.00 PADOVA – H. VERONA

Domenica 30 agosto 2026

ore 19.00 AREZZO – PALERMO

ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI

ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL

ore 21.00 PISA – CATANZARO

3^ GIORNATA

Sabato 5 settembre 2026

ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO

ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO

ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI

Domenica 6 settembre 2026

ore 15.00 CESENA – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA - PISA 

ore 15.00 MODENA - AVELLINO

ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA

ore 17.15 H. VERONA - AREZZO

ore 19.30 CREMONESE – PADOVA

Lunedì 7 settembre 2026

ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA

4^ GIORNATA

Venerdì 11 settembre 2026

ore 19.00 EMPOLI – AREZZO

ore 21.00 BENEVENTO – H. VERONA

ore 21.00 PISA – V. ENTELLA

Sabato 12 settembre 2026

ore 15.00 L.R. VICENZA - JUVE STABIA

ore 15.00 PADOVA - ASCOLI

ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA

ore 17.15 CATANZARO - CARRARESE

ore 19.30 CESENA – CREMONESE

Domenica 13 settembre 2026

ore 15.00 AVELLINO - PALERMO

ore 17.15 MANTOVA – SAMPDORIA

5^ GIORNATA

Venerdì 18 settembre 2026

ore 20.30 JUVE STABIA – CESENA

Sabato 19 settembre 2026

ore 15.00 CARRARESE – BENEVENTO

ore 15.00 CREMONESE – V. ENTELLA

ore 15.00 PALERMO – PADOVA

ore 17.15 SAMPDORIA – CATANZARO

ore 19.30 ASCOLI – AVELLINO

Domenica 20 settembre 2026

ore 15.00 AREZZO – SÜDTIROL

ore 15.00 H. VERONA – L.R. VICENZA

ore 17.15 MANTOVA – PISA

ore 19.30 MODENA – EMPOLI 

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