Avellino, ecco gli orari e le date delle prime 5 giornate di serie B

Esordirà sabato 22 agosto alle 21 l'Avellino nel match casalingo contro l'Arezzo. La Lega di serie B ha reso noti orari e giorni delle prime cinque partite. Alla seconda giornata, sabato 29 agosto alle 21, i Lupi ospiteranno il Vicenza. Domenica 6 settembre alle 15 l'Avellino sarà di scena a Modena; domenica 13 settembre alle 15 andrà in scena la quarta giornata con Avellino-Palermo, mentre sabato 19 settembre alle 19.30 si giocherà Ascoli-Avellino.
1^ GIORNATA
Venerdì 21 agosto 2026
ore 20.30 L.R. VICENZA - CATANZARO
Sabato 22 agosto 2026
ore 19.00 CARRARESE – MANTOVA
ore 19.00 SÜDTIROL - V. ENTELLA
ore 21.00 AVELLINO - AREZZO
ore 21.00 BENEVENTO – MODENA
ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE
Domenica 23 agosto 2026
ore 19.00 H. VERONA – ASCOLI
ore 19.00 PISA – PADOVA
ore 21.00 CESENA - SAMPDORIA
ore 21.00 PALERMO - JUVE STABIA
2^ GIORNATA
Venerdì 28 agosto 2026 ore 20.30
CREMONESE – MODENA
Sabato 29 agosto 2026
ore 19.00 SAMPDORIA - JUVE STABIA
ore 19.00 V. ENTELLA - CESENA
ore 21.00 ASCOLI – CARRARESE
ore 21.00 AVELLINO - L.R. VICENZA
ore 21.00 PADOVA – H. VERONA
Domenica 30 agosto 2026
ore 19.00 AREZZO – PALERMO
ore 19.00 MANTOVA - EMPOLI
ore 21.00 BENEVENTO – SÜDTIROL
ore 21.00 PISA – CATANZARO
3^ GIORNATA
Sabato 5 settembre 2026
ore 15.00 SÜDTIROL - CATANZARO
ore 17.15 ASCOLI – BENEVENTO
ore 19.30 CARRARESE – EMPOLI
Domenica 6 settembre 2026
ore 15.00 CESENA – MANTOVA
ore 15.00 JUVE STABIA - PISA
ore 15.00 MODENA - AVELLINO
ore 15.00 V. ENTELLA – L.R. VICENZA
ore 17.15 H. VERONA - AREZZO
ore 19.30 CREMONESE – PADOVA
Lunedì 7 settembre 2026
ore 20.30 PALERMO – SAMPDORIA
4^ GIORNATA
Venerdì 11 settembre 2026
ore 19.00 EMPOLI – AREZZO
ore 21.00 BENEVENTO – H. VERONA
ore 21.00 PISA – V. ENTELLA
Sabato 12 settembre 2026
ore 15.00 L.R. VICENZA - JUVE STABIA
ore 15.00 PADOVA - ASCOLI
ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
ore 17.15 CATANZARO - CARRARESE
ore 19.30 CESENA – CREMONESE
Domenica 13 settembre 2026
ore 15.00 AVELLINO - PALERMO
ore 17.15 MANTOVA – SAMPDORIA
5^ GIORNATA
Venerdì 18 settembre 2026
ore 20.30 JUVE STABIA – CESENA
Sabato 19 settembre 2026
ore 15.00 CARRARESE – BENEVENTO
ore 15.00 CREMONESE – V. ENTELLA
ore 15.00 PALERMO – PADOVA
ore 17.15 SAMPDORIA – CATANZARO
ore 19.30 ASCOLI – AVELLINO
Domenica 20 settembre 2026
ore 15.00 AREZZO – SÜDTIROL
ore 15.00 H. VERONA – L.R. VICENZA
ore 17.15 MANTOVA – PISA
ore 19.30 MODENA – EMPOLI