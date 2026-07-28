Cervinara, raccolta differenziata: a fine mese partono i controlli I controlli verranno effettuati sul corretto conferimento dei rifiuti

di Paola Iandolo

Venerdì 31 luglio scattono i controlli per la raccolta differenziata. In vista della data che dà il via alle verifiche, l'amministrazione guidata dal sindaco Filuccio Tangredi, lancia un appello alla collaborazione ai suoi concittadini.

L'appello

"Ogni giorno, con un gesto semplice, possiamo fare qualcosa di concreto per il nostro paese. Fare bene la raccolta differenziata non significa soltanto rispettare l’ambiente: significa ridurre i costi di smaltimento, migliorare il decoro urbano e contribuire a contenere le spese che ricadono sull’intera collettività. Purtroppo capita ancora troppo spesso che nel contenitore dell’indifferenziato vengano conferiti rifiuti che potrebbero essere riciclati. Questo comporta un aumento dei costi e rende meno efficiente l’intero servizio. Per questo motivo chiediamo a tutti un piccolo sforzo in più: differenziare con attenzione, rispettando le regole di conferimento".

I controlli

A partire da venerdì 31 luglio saranno avviati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. L'attività è finalizzata a migliorare il servizio e ad aumentare la qualità della raccolta differenziata, nell’interesse di tutta la comunità. Il sindaco Filuccio Tangredi e il consigliere delegato all’ambiente Vittoria Porreca spiegano che una raccolta differenziata fatta bene conviene a tutti. Ogni gesto conta e la collaborazione di ciascun cittadino può fare davvero la differenza per rendere Cervinara ancora più pulita.