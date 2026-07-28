Avella, ladri in azione al Pit Stop: rubati soldi, gratta e vinci e sigarette Le indagini sono in corso per risalire agli autori e quantificare il bottino

di Paola Iandolo

Ladri in azione ad Avella, nella ricevitoria PitStop. Dopo la grande festa per la vincita da 500 mila euro centrata con un Gratta e Vinci, l'esercizio commerciale è diventato bersaglio dei malviventi.

L'azione predatoria

La notte scorsa, ignoti si sono introdotti all'interno dell'attività commerciale, mettendo a segno un furto. I malviventi hanno portato via la cassa, numerosi tagliandi Gratta e Vinci e diverse stecche di sigarette. Un'azione fulminea quella portata avanti dai ladri che in pochissimo tempo hanno sottratto soldi e beni di valore.

Le indagini

Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Prontamente sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.