Polo logistico in Irpinia, Matera: "Valle Ufita non può essere sacrificata" L'appello al governatore della Campania Roberto Fico

"Apprendiamo con forte preoccupazione che la Regione Campania ha definito non più prioritario il raccordo ferroviario per il polo logistico della Valle Ufita, un'infrastruttura strategica da 130 milioni di euro strettamente connessa alla realizzazione dell'Alta Velocità Napoli-Bari e fondamentale per lo sviluppo delle aree interne della Campania”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Si tratta - continua - di un segnale che non può essere sottovalutato. Parliamo di un'opera destinata a creare una piattaforma logistica intermodale capace di sostenere la competitività delle imprese, attrarre investimenti e creare nuove opportunità occupazionali in un territorio che da anni attende risposte concrete sul fronte delle infrastrutture.

Crediamo - prosegue Matera - che la soluzione non possa essere sempre quella di togliere i finanziamenti e rinunciare agli interventi, lasciando i territori senza prospettive.

Per questo rivolgiamo un appello al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Se davvero, come più volte dichiarato, le aree interne rappresentano una priorità della nuova amministrazione regionale, questa è l'occasione per dimostrarlo con i fatti e non con gli slogan. La Regione si attivi immediatamente - conclude - per dare priorità al progetto e garantire le risorse necessarie alla sua realizzazione, intervenendo sulla delibera n. 656 del 29/09/2025".