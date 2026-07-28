Grottaminarda: i bambini Saharawi in visita al municipio Il gruppo di 10 bambini, tra i 9 ed i 13 anni, è arrivato in paese il 19 luglio scorso

Momenti commoventi quando uno di loro ha ringraziato per le viste e la prevenzione dalle malattie che stanno ricevendo qui in Italia ma anche grandi sorrisi ed allegria per la piccola festa, tra pizzette e un pacchetto doni che l'Amministrazione comunale ha organizzato per loro. Visita dei bambini saharawi presso il Municipio di Grottaminarda.

Come ogni estate, da oltre 20 anni, i piccoli, appartenenti al popolo del Sahara Occidentale che vivono nei campi profughi in Algeria, vengono ospitati dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda nell'ambito del progetto umanitario "Piccoli ambasciatori di pace" per ricevere cure mediche, sfuggire al caldo del deserto e far conoscere la drammatica storia del loro popolo legata ad un territorio occupato e conteso.

Il gruppo di 10 bambini, tra i 9 ed i 13 anni, è arrivato a Grottaminarda il 19 luglio dopo un periodo trascorso a Napoli. Ogni bambino ha ricevuto specifici controlli medici e poi tutti insieme sono stati ospitati in gelaterie e pasticceria, sono stati in piscina, hanno visitato la Biblioteca Comunale di Grottaminarda, il Museo della Vespa, ma soprattutto hanno avuto modo di giocare con altri bambini nel Parco Frank Zappa.

Nel corso dell'incontro nella Sala Giunta del Comune di Grottaminarda, l'Amministrazione comunale ha dato il benvenuto ai piccoli ospiti, ringraziandoli per il prezioso messaggio di pace e resilienza di cui sono portatori, ribadendo l'importanza del rispetto dei diritti dei popoli e del principio di autodeterminazione, auspicando un futuro di libertà e serenità per il popolo saharawi.

I bambini, accompagnati dai referenti della Pubblica Assistenza, da mediatori e traduttori, hanno, innanzitutto ringraziato per le visite mediche e poi per l'accoglienza in generale e per le tante attività che stanno svolgendo in questa vacanza.

Domani mattina i bambini saharawi andranno ad Avellino per essere ricevuti in Provincia; venerdì sera, presso il Parco Frank Zappa, saranno protagonisti della "Festa dell'Accoglienza Saharawi" a cura della Pubblica Assistenza Grottaminarda, dell'Associazione Vita di Ariano Irpino e della Rete Saharawi e dal 1° agosto saranno ospitati ad Agropoli.