Ariano, ripristino manto stradale, Vitillo: "Si rispetti il regolamento" L'appello rivolto al comune a vigilare sugli interventi dopo i lavori di scavo lungo le strade

E' impercorribile e sta arrecando non pochi danni alle auto in transito l'asfalto tagliente di via Nazionale e corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino, aggravato ancora di più, dopo i lavori di scavo, anche dall'ultimo violento temporale. Viene sollecitato da più parti il ripristino del manto stradale.

Ma attenzione, c'è una richiesta ben precisa da parte di Felice Vitillo che riguarda le modalità di esecuzione dell'intervento, da non sottovalutare:

"Lo spessore dell'asfalto, per il ripristino della traccia della fibra ottica, deve essere di circa 4 centimetri per lo strato di usura, poggiato su una base cementizia a compattazione avvenuta. Rivolgiamo dunque un appello ai tecnici comunale e all'assessorato di competenza affinchè venga verificato tutto ciò nell'esecuzione dei lavori. Esiste del resto un regolamento comunale che nelle specifiche tecniche di ripristino del manto stradale prevede un tappeto di usura con relativo spessore finito e compattato di 4 centimetri".