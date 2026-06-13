Lo storico autista dello scuolabus va in pensione: "Grazie per la tua umanità"

Una garanzia a Grottaminarda. Una figura seria ed affidabile così come il ruolo richiede

lo storico autista dello scuolabus va in pensione grazie per la tua umanita

L'amministrazione comunale ha voluto ringraziarlo pubblicamente...

Grottaminarda.  

Ha "trasportato" intere generazioni di bambini da casa a scuola e viceversa, ora Crescenzo Barrasso si godrà la meritata pensione. Classe 1960, conosciuto da tutti quale Enzo, per oltre trent'anni è stato l'autista dello scuolabus di Grottaminarda. 

Una figura seria ed affidabile così come il ruolo richiede. Ed oggi l'amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità, gli rivolge un sentito grazie.

"Enzo è nella memoria di tutte le famiglie di Grottaminarda che hanno affidato a lui il delicato compito di accompagnare a scuola i propri figli e di riportarli a casa – afferma Marilisa Grillo, Delegata all'Istruzione  – Dietro il volante dello scuolabus non c'è stato soltanto un autista, ma una presenza rassicurante che ha accompagnato la crescita di intere generazioni di bambini, contribuendo con discrezione e professionalità alla vita quotidiana della nostra comunità.

Gli auguriamo di vivere questa nuova fase della vita con serenità e la consapevolezza dell'affetto e della stima che tutta Grottaminarda continua a nutrire nei suoi confronti". 

"Enzo Barrasso ha svolto il suo lavoro con grande senso di responsabilità, puntualità e attenzione, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di alunni, genitori e personale scolastico – aggiunge l'assessore Franca Iacoviello - con il suo carattere attento e la sua costante disponibilità, ha saputo instaurare nel tempo un rapporto di fiducia con le famiglie.

A lui oggi, in occasione del suo pensionamento, giunga il più sincero ringraziamento dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità, per il servizio reso con dedizione e umanità".

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