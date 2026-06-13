Lo storico autista dello scuolabus va in pensione: "Grazie per la tua umanità" Una garanzia a Grottaminarda. Una figura seria ed affidabile così come il ruolo richiede

Ha "trasportato" intere generazioni di bambini da casa a scuola e viceversa, ora Crescenzo Barrasso si godrà la meritata pensione. Classe 1960, conosciuto da tutti quale Enzo, per oltre trent'anni è stato l'autista dello scuolabus di Grottaminarda.

Una figura seria ed affidabile così come il ruolo richiede. Ed oggi l'amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità, gli rivolge un sentito grazie.

"Enzo è nella memoria di tutte le famiglie di Grottaminarda che hanno affidato a lui il delicato compito di accompagnare a scuola i propri figli e di riportarli a casa – afferma Marilisa Grillo, Delegata all'Istruzione – Dietro il volante dello scuolabus non c'è stato soltanto un autista, ma una presenza rassicurante che ha accompagnato la crescita di intere generazioni di bambini, contribuendo con discrezione e professionalità alla vita quotidiana della nostra comunità.

Gli auguriamo di vivere questa nuova fase della vita con serenità e la consapevolezza dell'affetto e della stima che tutta Grottaminarda continua a nutrire nei suoi confronti".

"Enzo Barrasso ha svolto il suo lavoro con grande senso di responsabilità, puntualità e attenzione, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di alunni, genitori e personale scolastico – aggiunge l'assessore Franca Iacoviello - con il suo carattere attento e la sua costante disponibilità, ha saputo instaurare nel tempo un rapporto di fiducia con le famiglie.

A lui oggi, in occasione del suo pensionamento, giunga il più sincero ringraziamento dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità, per il servizio reso con dedizione e umanità".