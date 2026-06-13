Chiude l'autostrada di notte per lavori di pavimentazione: ecco dove e quando Tutte le informazioni per l'utenza

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa.

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Calaggio Sud", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90, la SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela:

Dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Calaggio Nord", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SR1, la SS90 e rientrare in A16 alla stazione di Grottaminarda;

Nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa.

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Calaggio Sud", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90, la SR1 e rientrare in A16 alla stazione di Candela.