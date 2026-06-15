Marcantonio Spera in Provincia: parte la sua esperienza da vice presidente Obiettivo: "Fare il massimo per le comunità irpine e soprattutto per i nostri giovani"

Ha preso ufficialmente il via questa mattina, a Palazzo Caracciolo ad Avellino, l’esperienza istituzionale di Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, nel ruolo di vice presidente della Provincia di Avellino.

La giornata è stata dedicata agli ultimi adempimenti formali per il perfezionamento dell’incarico e al primo incontro operativo con il neo presidente della Provincia, Fausto Picone, con il quale si è avviato un confronto sulle priorità amministrative e sulle prospettive di sviluppo del territorio irpino.

Per Spera si apre una nuova fase di impegno al servizio delle comunità della provincia, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani, delle aree interne e degli enti locali, in un momento che richiede capacità di ascolto, programmazione e visione condivisa.

«Inizio oggi un altro percorso di vita politica, amministrativa e umana - afferma Marcantonio Spera - con grandi speranze e con la volontà e la determinazione di fare il massimo per le comunità irpine e soprattutto per i nostri giovani.

Ringrazio ancora una volta il presidente Fausto Picone per la fiducia accordatami, tutti gli amministratori che mi hanno sostenuto e votato nel corso di queste due consiliature e il mio Grande Partito. Guardo al futuro con fiducia e senso di responsabilità.

Questo nuovo corso amministrativo nasce da un percorso condiviso e da una rinnovata volontà di collaborazione tra gli amministratori della provincia. Insieme ai colleghi eletti e rieletti, lavoreremo per dare risposte concrete ai cittadini e contribuire al rilancio dell’Irpinia, valorizzandone le risorse, le competenze e le potenzialità".

L’avvio del nuovo incarico rappresenta un passaggio significativo non solo per Marcantonio Spera, ma anche per il territorio di Grottaminarda e dell’intera Irpinia, che potranno contare su una rappresentanza istituzionale fortemente radicata nelle comunità locali e orientata alla costruzione di opportunità di crescita, sviluppo e coesione.