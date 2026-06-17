Addio ad Anna Venezia: "il tuo sorriso meraviglioso per sempre nei nostri cuori" Atripalda in lutto per la morte della giovane donna volto storico di Lizalu'

Atripalda in lutto per la morte di Anna Venezia, volto storico di Lizalu'.

La malattia

Anna è morta dopo aver lottato contro un brutto male. Una battaglia lunga, affrontata con discrezione. Continuava ad amare la vita, a rispettarla, quasi a custodirla anche quando la malattia rendeva tutto più difficile.

Ondata di commozione Sui social

Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio. Anna era amata da tanti e i ricordi sul web raccontano del suo straordinario garbo e infinita gentilezza.

Il ricordo

LIZALU’ l’ha salutata ricordando la sua dedizione, la sua gentilezza e quel sorriso che è diventato parte della storia dell’azienda. Un ricordo che appartiene anche ai clienti che negli anni hanno trovato in lei una presenza familiare, capace di trasformare una semplice visita in un incontro umano.

"Salutiamo una persona speciale, che per tanti anni è stata una guida preziosa e un esempio per tutti noi - si legge sulla pagina social di Lizalu'-.

L'amore per il lavoro

Ha svolto il suo lavoro con amore, dedizione e passione, mettendo sempre il cuore in tutto ciò che faceva. Ma soprattutto ha saputo amare i nostri clienti, accoglierli con attenzione, ascoltarli e farli sentire sempre a casa.

Sappiamo che anche voi l’avete amata, perché il bene autentico lascia sempre un segno nel cuore delle persone.

Sorriso e gentilezza

Il suo sorriso meraviglioso, la sua gentilezza e la sua professionalità resteranno per sempre parte della storia di LIZALU ‘ e dei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarla.

Con immensa gratitudine per tutto ciò che ci ha donato.Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori".